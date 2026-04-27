Simons confirmó lo que los hinchas del Tottenham temían: se rompió el ligamento cruzado anterior y estará de baja hasta ocho meses. La lesión ocurrió en Molineux, cuando el mediocampista de 23 años chocó su rodilla con Hugo Bueno al disputar un balón. Visiblemente afectado, fue retirado en camilla tras recibir atención médica. La noticia afecta a los Spurs, inmersos en la lucha por no descender, y a la selección de Países Bajos, que perderá a Simons para el Mundial de este verano en Norteamérica.

El Tottenham ha emitido un comunicado: «Confirmamos que Xavi Simons se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Sufrió la lesión en la segunda parte del partido contra el Wolverhampton Wanderers el sábado. Próximamente será operado y luego iniciará su rehabilitación con nuestro equipo médico. Todo el Tottenham Hotspur le envía a Xavi nuestro cariño y apoyo; estaremos con él en cada paso del camino».







