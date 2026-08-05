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«Estoy decepcionado»: la verdadera razón por la que Cole Palmer y Levi Colwill no están en la convocatoria del Chelsea para enfrentarse a la Juventus en Hong Kong
Precauciones por lesión con el dúo del Chelsea
Palmer y Colwill se quedaron fuera de la convocatoria del Chelsea para medirse a la Juventus el miércoles como medida de precaución, según Football London. Ambos han sufrido molestias menores durante la intensa gira de pretemporada del club, lo que llevó a los servicios médicos a aconsejar que no participaran en el encuentro.
La ausencia de Palmer es especialmente significativa dado su espectacular estado de forma desde que se unió al Chelsea. El jugador de 24 años había participado en los dos primeros amistosos del Chelsea en la Sydney Super Cup, entrando desde el banquillo para dar una asistencia en una victoria por 6-4 sobre el Western Sydney Wanderers antes de ser titular contra el Tottenham en una derrota por 2-1. En declaraciones a los periodistas a pie de campo antes del partido, Palmer dijo: "Estoy decepcionado por no poder jugar debido a un pequeño problema, pero me encanta Hong Kong. Apoyo increíble".
- Nexpher Images
Cambios tácticos en Hong Kong
Con dos titulares seguros fuera de combate, Xabi Alonso se vio obligado a mover piezas para el duelo contra los gigantes italianos. En el centro de la defensa, Wesley Fofana y Tosin Adarabioyo formaron pareja para cubrir el vacío dejado por Colwill. Más arriba en el campo, Joao Pedro asumió un papel de ataque por el centro para compensar la ausencia creativa de Palmer, lo que abrió la puerta a que el fichaje estival Danny Welbeck debutara con el Chelsea.
La alineación también contó con una mezcla de experiencia y juventud, con Marco Palestra y Jorrel Hato manteniendo sus puestos en los laterales. Quizá lo más interesante fue el centro del campo, donde Moises Caicedo estuvo acompañado por Mahdi Nicoll-Jazuli, talento de la cantera de 16 años, que fue titular por primera vez con el Chelsea.
Mudryk vuelve al grupo
Mientras Palmer y Colwill observaban desde la banda, Mykhailo Mudryk supuso un impulso enorme al ocupar un puesto en el banquillo. El extremo ucraniano, cuya última aparición con el Chelsea fue en noviembre de 2024, estaba cumpliendo una suspensión provisional debido a una disputa por dopaje, pero recibió luz verde para volver después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo anulara su sanción de cuatro años.
Alonso atendió a los medios sobre la situación del extremo y declaró: "Entrenamos ayer. Llegó directamente del aeropuerto al hotel. Así que ayer fue más una cuestión de sensaciones, más de emociones, por volver a estar con los jugadores y evaluar su estado físico. Pero sí, podría jugar, quizá 90 minutos sea demasiado pronto, pero puede ser convocado. Está convocado, así que puede jugar. Estamos encantados de que Misha pueda estar con nosotros".
- AFP
Incertidumbre sobre los planes de futuro
El regreso de Mudryk no ha acallado por completo los rumores sobre su futuro en Stamford Bridge. Alonso admitió que el club sigue evaluando cuál es la mejor vía a seguir para el jugador de 62 millones de libras, con varios clubes de la Premier League supuestamente interesados en una cesión.
Mientras el mercado de fichajes entra en sus últimas semanas, el Chelsea sigue activo en ambos frentes. Según se informa, el club está a punto de cerrar su undécimo fichaje del verano, al tiempo que también controla el estado físico de su grupo principal. En el caso de Palmer y Colwill, el objetivo sigue siendo una rápida recuperación para que estén listos para el inicio de la temporada.
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