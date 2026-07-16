«¡Estoy aquí para ganar!» - Rodri, decidido a conquistar el título mundial con España, advierte: «Lo más difícil está aún por llegar» antes del duelo contra Argentina

Desde el inicio del torneo, el vestuario español repite un mensaje claro: «Estoy aquí para ganar el Mundial». Lo lidera el capitán Rodri, cuyo liderazgo crece con cada actuación de España. Pese a su brillantez en Norteamérica, el centrocampista mantiene los pies en el suelo ante la final.

Tras el triunfo en semifinales, la estrella del Manchester City no tardó en moderar el entusiasmo externo. «Si alguien piensa que vamos a ganar un Mundial sin sufrir, se equivoca», advirtió Rodri, según Marca. «Son las mejores selecciones del mundo, pero el equipo ha demostrado una madurez muy importante para ganar este torneo. El equipo sigue creciendo a lo largo del torneo. Hemos tenido paciencia durante el Mundial y ahora vamos a por el título».



