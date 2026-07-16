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«¡Estoy aquí para ganar!» - Rodri, decidido a conquistar el título mundial con España, advierte: «Lo más difícil está aún por llegar» antes del duelo contra Argentina
El capitán Rodri exige máxima concentración para la final
Desde el inicio del torneo, el vestuario español repite un mensaje claro: «Estoy aquí para ganar el Mundial». Lo lidera el capitán Rodri, cuyo liderazgo crece con cada actuación de España. Pese a su brillantez en Norteamérica, el centrocampista mantiene los pies en el suelo ante la final.
Tras el triunfo en semifinales, la estrella del Manchester City no tardó en moderar el entusiasmo externo. «Si alguien piensa que vamos a ganar un Mundial sin sufrir, se equivoca», advirtió Rodri, según Marca. «Son las mejores selecciones del mundo, pero el equipo ha demostrado una madurez muy importante para ganar este torneo. El equipo sigue creciendo a lo largo del torneo. Hemos tenido paciencia durante el Mundial y ahora vamos a por el título».
- (C)Getty Images
España llega a Nueva Jersey para enfrentarse a Argentina
La selección de Luis de la Fuente ha llegado a la zona de Nueva York, según «Periódico», tras varios contratiempos. El equipo sufrió horas de retraso por tormentas eléctricas en Dallas y aterrizó en Newark a las 3 a. m., hora local. Desde entonces se aloja en el MC Hotel Monclair y se prepara para la final del domingo en el MetLife Stadium.
La final, primera entre los campeones de Europa y Sudamérica, podría hacer historia. Rodri aspira a un cuarteto único: Mundial, Eurocopa, Liga de Campeones y Balón de Oro, y así sumarse a leyendas como Zidane y Messi.
Cómo gestionar la euforia en el equipo
La afición española sueña con una segunda estrella, pero en la plantilla reina la calma y la concentración. Jugadores como Mikel Oyarzabal destacan la importancia de mantener la calma. «Estoy igual de tranquilo que el primer día tras el partido contra Cabo Verde, cuando las cosas no salieron bien», recordó Oyarzabal. «Ni lo imaginábamos, pero ahora podemos decir con orgullo que estamos en la final del Mundial».
El joven defensa Pau Cubarsi, también sereno, añadió: «Por dentro estoy muy feliz, pero estoy tranquilo. Los próximos días serán muy especiales: nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vivo y ahora tenemos muchas ganas de que llegue el partido».
- AFP
«La demolición de Francia» allana el terreno.
España alcanzó la final tras vencer 2-0 a Francia, favorita del torneo. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro sentenciaron el partido en Dallas, mientras el mediocampo liderado por Rodri neutralizó a Kylian Mbappé y al resto de los delanteros franceses.
Ahora solo Lionel Messi y Argentina se interponen en su camino hacia la gloria. Rodri reconoce el peso histórico del partido, pero mantiene su enfoque. «Vamos paso a paso, y nos queda un último paso», concluyó el capitán. «El equipo está eufórico, es la segunda vez en nuestra historia. Hay que disfrutarlo y ahora es el momento de descansar y prepararnos para un partido que será extremadamente difícil».
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