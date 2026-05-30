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«Estoy al 100 %», afirma Ousmane Dembélé, listo para la final de la Liga de Campeones pese a sus lesiones, mientras que Achraf Hakimi también será titular con el PSG ante el Arsenal
Un impulso para la forma física del PSG
El París Saint-Germain recibió un importante impulso en cuanto a la forma física de cara a su segunda final continental consecutiva, ya que tanto Dembélé como Hakimi se recuperaron de sus lesiones. Dembélé había suscitado una gran preocupación sobre su disponibilidad cuando fue sustituido durante la primera parte del partido de liga contra el París FC el 17 de mayo. Por su parte, Hakimi había estado de baja por una lesión en el muslo derecho que se produjo contra el Bayern de Múnich a finales de abril, pero ambos jugadores volvieron a entrenar a pleno rendimiento antes de incorporarse a la plantilla en el Puskas Arena.
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Dembélé se muestra optimista
Dembélé, primer miembro del PSG en atender a la prensa, aclaró que está en óptimas condiciones y elogió a sus rivales de la Premier League: «Nunca temí perderme la final. Tuve diez o quince días para prepararme. El cuerpo técnico hizo un gran trabajo gestionando el poco tiempo libre que tuvimos esta temporada. Me siento al 100 % en forma, y el resto de la plantilla también está lista.
El Arsenal es un gran equipo, como demuestra su título de la Premier League y su actuación en la fase de grupos. Se lo merecen: juegan bien, son fuertes en ataque y defensa, y además son peligrosos a balón parado».
Sed de gloria
El extremo francés subrayó que los reconocimientos individuales no han mermado su deseo de ganar títulos con Luis Enrique, quien confirmó que Hakimi estaba «bien y en condiciones de jugar».
Pese a las dudas sobre su motivación, Dembélé añadió: «No he cambiado ni mi forma de ser ni mi juego. En el PSG tengo más responsabilidades y trato de dar lo mejor en todos los partidos,
«Mi deseo de ganar títulos con este club sigue intacto. Solo pienso en eso; la gente habla de los premios individuales, pero eso llegará después».
- AFP
La prueba definitiva para la defensa
El equipo de Luis Enrique busca defender el título que ganó la temporada pasada con un 5-0 histórico sobre el Inter. Ya sin compromisos locales, los campeones de Francia deben superar a una defensa del Arsenal muy ordenada, que aún no ha recibido goles en jugada en la fase eliminatoria. Con Dembélé y el mundialista Hakimi disponibles, el PSG tiene la variedad táctica necesaria para batir a este Arsenal invicto en Hungría.