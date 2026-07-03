Varios futbolistas neerlandeses se han quedado sin equipo este verano y pueden ficharse sin coste. Desde internacionales con experiencia hasta jugadores aún útiles para la Eredivisie o el extranjero: Voetbalzone repasa los nombres más destacados.
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Estos 15 futbolistas neerlandeses se pueden fichar gratis este verano
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Danilho Doekhi (28)
Según Transfermarkt, Doekhi, de Rotterdam, es el más valioso de la lista: 13 millones de euros. Este defensa, con gran fuerza física, ha jugado 137 partidos oficiales con el Union Berlin en las últimas cuatro temporadas, incluidos algunos en la Liga de Campeones. Se rumorea que el exinternacional juvenil podría fichar por varios equipos de las principales ligas.
- AFP
Vincent Janssen (32)
Tras 173 partidos, 64 goles y 27 asistencias con el Royal Antwerp, Janssen queda libre de contrato. El internacional, con 22 partidos a sus espaldas, estuvo el martes en el Países Bajos-Marruecos, ya que el Mundial se jugó en el estadio de su exclub, el CF Monterrey. Será interesante ver dónde recala este aventurero.
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Tyrell Malacia (26)
Malacia, de quien hace años se esperaba que participara este verano en el Mundial, ha abandonado el Manchester United tras cuatro años en el club. Su regreso temporal al PSV no fue nada espectacular, pero este esculto lateral izquierdo aún tiene muchos años por delante. ¿Qué club se atreverá a apostar por el exjugador del Feyenoord?
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Myron Boadu (25)
Boadu, de Ámsterdam, sigue entrenando con el PSV mientras busca club. La pasada temporada, el internacional holandés marcó tres goles en diecisiete partidos con el campeón de Eindhoven. ¿Seguirá en la Eredivisie o probará en otro país? ¡Lo seguiremos de cerca!
Georginio Wijnaldum (35)
Tras tres buenas temporadas en el Al-Ettifaq, Wijnaldum quiere volver a Europa. El jugador, con 96 partidos con la selección, muestra en Instagram que sigue en forma. Una cosa es segura: ¡aún no nos hemos librado de Gini!
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Kingsley Ehizibue (31)
Aunque Ehizibue no es muy conocido en Países Bajos, ha jugado cientos de partidos en Alemania e Italia. Según el periodista de fichajes Mounir Boualin, el lateral podría volver a la Eredivisie, pero también interesa a LaLiga y la Serie A.
- AFP
Hans Hateboer (32)
Hateboer, internacional en trece ocasiones, ha jugado los últimos diez años en Atalanta, Stade Rennes y Olympique de Lyon. Un romántico regreso al FC Groningen, el club de su ciudad natal, parece el paso perfecto. Su experiencia puede aportar mucho al joven equipo de Dick Lukkien.
- Getty Images Sport
Joël Veltman (34)
¿Volverá el Ajax a confiar en Veltman? Esa pregunta se repetirá en las próximas semanas. El defensa, con 28 partidos internacionales, jugó con regularidad la temporada pasada en el Brighton & Hove Albion. La directiva podría buscar su experiencia tras la marcha de varios veteranos del Johan Cruijff ArenA.
Beau Reus (24)
Tras una temporada invicta con el SK Beveren, Reus tiene donde elegir. El portero de Alkmaar puede fichar por equipos de Bélgica, Alemania, Inglaterra, Países Bajos e Italia. Varios medios internacionales dan por hecho que el Werder Bremen se llevará su fichaje.
Daley Blind (36)
Lo dicho sobre Veltman vale igual para Blind. Como tiene buena relación con Míchel, su regreso parece asegurado. Pero su padre dejó el Ajax hace poco en mal término. ¿Qué pasará?
- AFP
Bart Schenkeveld (34)
En 2025, Schenkeveld era aún capitán del Panathinaikos, pero ya dejó atrás su lucrativa etapa en el Al-Khaleej de la Saudi Pro League. Este experimentado defensa podría ser útil para varios clubes de la Eredivisie, aunque se duda de que quiera volver a los Países Bajos.
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Mark Diemers (32)
Hans Kraay junior sigue furioso porque el SC Cambuur no renovó el contrato de Diemers, que pronto expirará. Varios clubes neerlandeses quieren fichar al centrocampista, pero aún no se sabe si cumplirán sus exigencias.
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Luuk de Jong (35)
Uno de los mejores rematadores de cabeza que ha dado Holanda aún no se ha presentado en ningún club nuevo. De Jong podría haber renovado con el FC Porto, pero no lo hizo. Descarta volver a la Eredivisie y podría emprender una nueva aventura en el extranjero.
Jasper Cillessen (37)
El NEC y Cillessen no llegaron a un acuerdo este verano para renovar en Nimega. Por ello, el portero de 65 partidos con la selección busca equipo. De momento, no hay novedades.
Daley Sinkgraven (30)
La situación de Sinkgraven es incierta: su contrato con el Fortuna Sittard acabó, pero el zurdo sigue entrenando con el club. Aunque se recupera de una grave lesión de rodilla, su calidad podría mantenerlo en la Eredivisie.
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