La temporada 2025/26 de la VriendenLoterij Eredivisie ha terminado, así que toca hacer balance. Tras un intenso trabajo de scouting y una actividad frenética en los mercados de fichajes de verano y invierno, muchos equipos incorporaron talento nuevo. ¿Qué jugadores apenas conocidos en la Eredivisie antes de esta temporada han resultado ser auténticos hallazgos? Voetbalzone, como ya hizo el invierno pasado, repasa los quince mejores fichajes.
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Estos 15 fichajes de la Eredivisie han causado la mejor impresión esta temporada
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15. Shola Shoretire (PEC Zwolle)
Aún es el debutante más joven del Manchester United en la Europa League: Shola Shoretire, un gran talento. Este extremo de 22 años lo ha demostrado esta temporada en el PEC Zwolle, cedido por el PAOK de Salónica.
El creativo extremo fue clave en la banda izquierda y, sobre todo en invierno, aportó cinco goles y una asistencia en ocho partidos. Por eso fue un duro golpe tanto para él como para el PEC que su temporada terminara en marzo por una lesión de rodilla.
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14. Artem Stepanov (FC Utrecht)
El FC Utrecht buscaba un delantero en invierno y lo encontró en el cedido Artem Stepanov. Era una apuesta arriesgada, pues en la primera vuelta el ucraniano solo había marcado un gol y dado una asistencia en catorce partidos con el FC Núremberg.
Sin embargo, la apuesta funcionó: el ucraniano se hizo con un puesto en el once, encajó bien en el sistema y marcó cuatro goles en trece partidos. Por eso, el Utrecht ya ha decidido mantener cedido al extremo del Bayer Leverkusen la próxima temporada.
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13. Noé Lebreton (NEC)
El NEC ha sido una de las sorpresas de la Eredivisie este curso, así que varios de sus jugadores merecen estar en esta lista. El primero es Noé Lebreton, fichado en agosto por 1,3 millones de euros al SM Caen francés.
El centrocampista francés (22) tuvo un inicio complicado, pero en la segunda vuelta se hizo imprescindible: primero detrás del delantero Bryan Linssen y luego en la banda izquierda tras la lesión de Basar Önal. Su progresión, coronada con dos goles el domingo, llamó la atención en Francia: a finales de marzo debutó con la sub-21.
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12. Maas Willemsen (SC Heerenveen)
El año pasado se supo que Maas Willemsen dejaría el De Graafschap gratis, y Feyenoord, Go Ahead Eagles y Sparta Rotterdam mostraron interés. Sin embargo, el sc Heerenveen fichó al defensa, ahora de 23 años.
Los frisones no se arrepintieron: Willemsen se ganó rápido un lugar en el once y hoy es imprescindible. Con su serenidad y estabilidad en la zaga, ayudó al Heerenveen a alcanzar los play-offs de competición europea.
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11. Cedric Hatenboer (Telstar)
Cedric Hatenboer se dio a conocer en la temporada 2024/25 con el Excelsior de la Keuken Kampioen Divisie. Varios clubes de la Eredivisie se fijaron en él, pero el centrocampista fichó por el RSC Anderlecht. Hasta ahora, la experiencia no ha sido un éxito.
El Telstar lo fichó el invierno pasado cedido por el club belga y, según rumores, este verano podría incorporarlo de forma definitiva por unos dos millones de euros. Su buen rendimiento en Velsen-Zuid ha llamado la atención en la Eredivisie: a finales de abril, De Telegraaf informó que casi todos los equipos de la parte alta de la tabla le siguen de cerca.
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10. Nick Verschuren (FC Volendam)
Nick Verschuren aún no había debutado con el primer equipo del Ajax, pero esta temporada se dio a conocer en la Eredivisie tras ser cedido al FC Volendam. El defensa de 21 años se convirtió en un pilar del equipo. Por ello, su debut con el Ajax parece inminente.
En abril, Bram van Polen ya elogió a Verschuren, a quien, según el analista de ESPN, supera en defensa al central del Ajax Josip Sutalo. «Ya ha recibido elogios en varias ocasiones, pero es un poseso por cómo se lanza a por los balones. A veces es un poco ciego y se tira al suelo rápidamente, pero realmente se entrega a por todo. Y además lee bien el juego», afirmó Van Polen.
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9. Paul Wanner (PSV)
Tras la salida de Malik Tillman al Bayer Leverkusen, el PSV reaccionó rápido fichando a Paul Wanner del Bayern Múnich por quince millones de euros. El internacional austriaco asumía un gran reto.
Aún no es el nuevo Tillman, pero el austríaco de 20 años brilló en su debut: marcó cinco goles y dio cuatro asistencias en 32 partidos. Se espera que la próxima temporada su impacto en el equipo de Eindhoven sea aún mayor.
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8. Patrick Brouwer (Telstar)
El Telstar se mantuvo en la Eredivisie el fin de semana pasado, y Patrick Brouwer fue clave. El club de Velsen-Zuid lo fichó el verano pasado del amateur Quick Boys.
Esta temporada ha jugado 33 partidos, marcado 9 goles y dado 7 asistencias, lo que lo convierte en el máximo goleador del equipo de Anthony Correia.
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7. Koen Kostons (PEC Zwolle)
El PEC Zwolle buscaba un nuevo delantero. Dylan Vente, cedido por el Hibernian, había regresado tras marcar trece goles en treinta partidos de la Eredivisie, así que encontrar un reemplazo parecía difícil.
Sin embargo, lo lograron con creces: ficharon a Koen Kostons (26) por solo 100 000 euros procedente del SC Paderborn, y el delantero marcó once goles y sumó seis asistencias en la Eredivisie, convirtiéndose en una de las gangas de la temporada.
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6. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
El Feyenoord invirtió ocho millones de euros el verano pasado para fichar a Tsuyoshi Watanabe, procedente del AA Gent, como sucesor de Dávid Hancko. Casi un año después, muchos aficionados del equipo de Róterdam consideran que fue un buen fichaje.
El central de 29 años ha sido titular indiscutible esta temporada y, gracias a su serenidad y solidez, el equipo de Robin van Persie acabó segundo en la Eredivisie y se clasificó para la fase de grupos de la Liga de Campeones.
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5. Sondre Ørjasæter (FC Twente)
El pasado verano, el Sarpsborg 08 vendió a Sondre Ørjasæter por cinco millones de euros. Es una suma considerable, pues en toda la historia del club de Enschede solo se había fichado a cinco jugadores por un importe superior. Así, las expectativas en torno al extremo izquierdo de 22 años eran muy altas.
Rápidamente se hizo con un puesto de titular en De Grolsch Veste y, gracias a su creatividad y sus asistencias, se convirtió en una pieza clave del equipo. En la Eurojackpot KNVB Beker anotó en la primera y segunda ronda, mientras que en la Eredivisie debió esperar hasta el 1 de marzo para marcar, frente al Feyenoord. En total sumó cinco goles y ocho asistencias, y firmó un brillante debut.
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4. Ángel Alarcón (FC Utrecht)
Además de Stepanov, el FC Utrecht fichó en invierno al cedido Ángel Alarcón. También fue un acierto: el extremo del FC Porto desequilibró con su creatividad y velocidad. En 13 partidos marcó tres goles y dio tres asistencias.
En marzo, el capitán Mike van der Hoorn lo elogió en ESPN: «Nos ayudó a salir de la crisis; tiene cualidades increíbles». Alarcón volverá a Portugal este verano, pero Utrecht puede ficharlo en propiedad.
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3. Dies Janse (FC Groningen)
Dies Janse, defensa de veinte años de la cantera del Ajax, aún no había debutado con el primer equipo, así que el pasado verano fue cedido. Según su agente, entonces lo querían 25 clubes.
Finalmente se decantó por el FC Groningen, donde esta temporada ha dado un gran salto: jugó 32 partidos con el «Orgullo del Norte», debutó en marzo con la sub-21 de Holanda y llega a la próxima campaña listo para ser titular en una categoría superior.
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2. Jordan Bos (Feyenoord)
El Feyenoord fichó a Jordan Bos el verano pasado procedente del KVC Westerlo belga. Un año después, el australiano de 23 años ha brillado en su debut en De Kuip.
Actuó sobre todo como lateral izquierdo, aunque también jugó como extremo. Sumó once asistencias —más propias de un delantero— y marcó cuatro goles.
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1. Darko Nejasmic (NEC)
La gran incorporación de la Eredivisie este curso es, sin duda, Darko Nejasmic. El NEC lo fichó el verano pasado, con 27 años, como agente libre del Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos. Nejasmic se ganó pronto un lugar en el once en Nimega y desplazó a Dirk Proper, canterano del club.
Esta temporada ha marcado cuatro goles y dado una asistencia, aportando el equilibrio necesario al centro del campo del NEC, muy ofensivo bajo la dirección de Dick Schreuder. Junto con el creativo Kodai Sano, Nejasmic forma una pareja sólida y es clave en el tercer puesto del equipo de Nimega.