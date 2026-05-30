Ya en noviembre pasado se le preguntó al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, por el aumento de los cambios de federación, y él se tomó el tema con relativa calma.

«Este tema lo veremos con más frecuencia en el futuro», afirmó al preguntársele por la decisión de Maza de jugar con Argelia. Dejó claro que esa elección debe ser una cuestión de corazón y que, por lo tanto, «solo quiero convencer a los jugadores que realmente sienten el deseo de jugar con Alemania. De lo contrario, no tiene sentido. Si Maza prefiere jugar con Argelia por cuestión de corazón, que lo haga; yo no seré quien le obligue a elegir Alemania. Es una pena, pues tiene gran talento, pero la selección va más allá del fútbol: aquí cuentan el corazón y las emociones».

En cambio, la DFB aprovechó la norma que permite cambiar de federación tras jugar en categorías inferiores, como ocurrió con Jamal Musiala, quien pasó gran parte de su infancia en Inglaterra y vistió la camiseta de las selecciones sub-15, sub-16, sub-17 y sub-21 de Inglaterra. Pocos meses después de su último partido con la sub-21 inglesa, y poco antes de cumplir 18 años, el hijo de madre alemana y padre nigeriano optó por la DFB en febrero de 2021 y debutó con la absoluta a las órdenes de Joachim Löw.

Lo mismo ocurrió con Felix Nmecha, quien se formó en Inglaterra y vistió las camisetas de las categorías sub-16, sub-18 y sub-19 de Inglaterra antes de optar por Alemania.