El Tottenham está anclado en el fondo de la tabla, sin haber ganado ninguno de sus cinco primeros partidos de liga. Esta mala racha llega tras un enorme desembolso de 380 millones de libras (501 millones de dólares) este verano, con la llegada de 10 caras nuevas, entre ellas Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Savio.

A pesar de los resultados, Venkatesham encontró aspectos positivos durante una reciente reunión de la Junta Asesora de Aficionados. Destacó la buena generación de ocasiones en los partidos contra el Newcastle, el Nottingham Forest y el Everton, en los que el Tottenham no logró marcar.

La plantilla sufrió una profunda remodelación durante el verano. Aunque invirtió con fuerza en nuevo talento, el Tottenham también dio salida a jugadores con experiencia como Cristian Romero, Joao Palhinha y el portero Guglielmo Vicario.



