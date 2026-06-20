¡Esto nunca se había visto! El paraguayo Miguel Almirón protagoniza una auténtica primicia en un Mundial

«Debemos suponer que un jugador dijo algo inapropiado, pues de otro modo no se habría tapado la boca», afirmó Infantino. «La expulsión es necesaria si queremos combatir el racismo».

Durante Paraguay-Turquía, el VAR avisó al árbitro Iván Barton de la conducta antideportiva de Almirón, quien fue expulsado en el añadido de la primera parte con 1-0 a favor de su equipo.