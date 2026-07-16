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Thomas Hindle

Traducido por

«Esto no va a hacer más que crecer» - Atlanta fue la mejor ciudad anfitriona del Mundial, pero siempre ha sido un centro neurálgico del fútbol

FEATURES
Analysis
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Atlanta United

Atlanta no necesitó el Mundial para crear una cultura futbolística. Ocho partidos y más de medio millón de visitantes al festival de aficionados solo confirmaron lo que la ciudad llevaba casi 60 años construyendo.

ATLANTA — Tres horas antes del partido, un empleado ofrecía agua a 3 dólares en un Atlanta Stadium casi vacío.

Era una escena muy propia de un estadio situado casi en el centro de una auténtica ciudad futbolística. Muchos lugares de Norteamérica han tenido dificultades para sacar adelante el fútbol este verano. Dan la sensación de ser ciudades estadounidenses a las que se les ha impuesto este deporte y que se adaptan lo mejor que pueden. La mayoría son centros deportivos que acogen temporalmente el «deporte rey» durante un mes ajetreado. Atlanta es diferente.

Atlanta, sin embargo, llevaba tiempo esperando este momento. Y ha dado en el clavo.

«Atlanta no intenta ser otra cosa», declaró a GOAL Jason Longshore, comentarista y personalidad mediática que lleva 30 años cubriendo el fútbol en la ciudad. «Atlanta es simplemente lo que es. Hay un eslogan local que dice “Atlanta lo influye todo”, y eso se nota en la música, el estilo y, ahora, en el fútbol».

La ciudad construyó su cultura futbolística desde cero: generaciones de jugadores, entrenadores y aficionados ya habían adoptado el deporte mucho antes del Mundial. Llegaron grandes inversiones, pero el ambiente sigue siendo local, accesible y, sobre todo, atlantiano. A menudo se dice que el fútbol en Estados Unidos es caro y poco auténtico; Atlanta no es perfecta, pero no se disculpa por ser lo que es.

Así se demostró durante la Copa del Mundo.

  • Atlanta NASLGetty

    «Ficharon a jugadores de todas partes»

    Todo empieza con la historia. En 1967, Dick Cecil —directivo de los Atlanta Braves— ayudó a fundar los Atlanta Chiefs. Una de sus estrellas, Kaizer Motaung, regresó a Sudáfrica y creó el Kaizer Chiefs, inspirándose en el nombre y la identidad del equipo de Atlanta. Tras seguir el Mundial de 1966, Cecil creía que el fútbol profesional podría funcionar en su ciudad.

    En una ciudad sin tradición inmigrante, reclutó futbolistas de catorce países y les ofreció contratos de seis meses como jugadores y otros seis como entrenadores. Esa mezcla atrajo aficionados y creó un equipo eficaz: venció dos veces al Manchester City en amistosos. En 1968 conquistaron el primer título de la NASL.

    «Ficharon a jugadores de todas partes», explicó Longshore. «Pero todos tenían que hablar inglés, y les ofrecían contratos de 12 meses porque jugaban durante seis meses y luego se dedicaban a enseñar el fútbol durante los otros seis; básicamente, introdujeron el fútbol a decenas de miles de niños y personas de toda la zona entre los años 67 y 72».

    En 1966 había unas 150 personas jugando al fútbol de forma organizada en Atlanta; a mediados de 1968 ya eran 16 000.

    Esos niños crecieron y se convirtieron en aficionados. Longshore pertenecía a la segunda generación; vio el Mundial de 1986 y aún recuerda el doblete de Maradona ante Bélgica en la semifinal.

    • Anuncios
  • Atlanta Stadium(C)Getty Images

    «No, vamos a jugar en el estadio grande».

    Su generación acogió con entusiasmo al Atlanta United. Sus inicios fueron complejos: en los primeros años se planeó una franquicia de la Major League Soccer en la ciudad, pero los Juegos Olímpicos de 1996 frenaron el proyecto.

    Además, el antiguo estadio de los Chiefs, adoptado y luego abandonado por los Atlanta Braves, fue demolido en 1997, dejando a la ciudad sin un lugar donde jugar.

    En 2001, tras comprar los Atlanta Falcons, Arthur Blank anunció su intención de conseguir una franquicia de la MLS. Para entonces Atlanta era más diversa y el fútbol volvía a crecer. La MLS llegaría, pero no era fácil: la moda era construir recintos para más de 20 000 personas. Blank podría haber elegido un suburbio tranquilo y gastar sin miramientos.

    Sin embargo, el Mercedes-Benz Arena —llamado Atlanta Stadium para el Mundial— se consideró un buen emplazamiento.

    «Cuando Atlanta entra en escena y dice: “No, vamos a jugar en el estadio grande”, y Blank afirma que los Falcons y el Atlanta United están al mismo nivel, entonces la gente tuvo que verlo de otra manera. Así que has conseguido una cobertura mediática generalizada que quizá no obtendrías en otros lugares», dijo Longshore.

    Los triunfos también ayudaron.

    Con Josef Martínez y Miguel Almirón, el equipo batió récords de asistencia y conquistó la MLS Cup en su segunda temporada.

  • JID and Metro Boomin, Atlanta UnitedAtlanta United

    «Solo crecerá hasta cierto punto»

    Así nació una cultura que atrajo la atención de los más experimentados en el panorama mundial.

    «Si hablamos de infraestructuras y filosofía, [Blank] quería crear un superclub, y Atlanta es un auténtico crisol de culturas. Hay de todo: nacionalidades, gente muy diversa, y el fútbol une a todos», afirmó el excentrocampista del West Ham Jack Collison.

    Se mudó a Atlanta en 2019 buscando «algo diferente»: un puesto en la cantera del club y nunca se arrepintió.

    Su antiguo club jugó un amistoso allí el año pasado y quedó impresionado.

    «Fue increíble tenerlos aquí. Hablando con Mark Noble y con otros jugadores, que han jugado en los mejores estadios del mundo ante aficiones impresionantes, vi que quedarse sin palabras. Para ellos, entrar en este estadio para un amistoso y ver lo alucinante que es, prepara el escenario para momentos increíbles», afirmó Collison.

    Fafa Picault, que fichó por el Atlanta United tras ganar la MLS Cup con el Inter de Miami, comparte esa opinión:

    «La ciudad tiene muchas caras y una cultura latina que ha crecido mucho en los últimos años. Ahora que vivo aquí, lo noto aún más», afirmó Picault.

    Además, el fenómeno trasciende el deporte: los Falcons y el Atlanta United comparten estadio, y el equipo de la NFL conoce de primera mano el impacto de la cultura futbolística.

    «No va a hacer más que crecer», declaró a GOAL el running back de los Falcons, Bijan Robinson. «Y para mí, como aficionado al fútbol, ver a toda esta gente de otros países aquí, representando a su país y tomándose la molestia de coger un vuelo y hacer todo eso, eso es lo que importa».

    No es casualidad que la Federación Estadounidense de Fútbol haya instalado sus nuevas instalaciones de entrenamiento a 20 millas al sur del centro de la ciudad (un proyecto financiado por Blank). A la selección masculina de fútbol de Estados Unidos también le gusta ese lugar.

    «Las instalaciones son increíbles. Era justo lo que el equipo necesitaba para crecer», afirmó Tyler Adams al inicio de la concentración mundialista.

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  • Atlanta StadiumGetty

    Éxitos sin parangón en la Copa del Mundo

    La Copa del Mundo siguió la misma tendencia. Atlanta acogió ocho partidos y su festival para aficionados atrajo a 500 000 personas. Además, mantuvo gran parte del legado del Atlanta United. Perritos calientes y refrescos costaban 2 dólares, y una hamburguesa con queso, 5 dólares. Gran parte del torneo pareció una explotación capitalista que los aficionados debieron aceptar. Atlanta lo evitó.

    «Desde el inicio del proceso de candidatura en 2018, sabíamos que Atlanta y Georgia tenían todo lo necesario para acoger una increíble Copa del Mundo de la FIFA, y nuestra región superó todas las expectativas.

    «Ha sido un esfuerzo de equipo: nuestro comité, líderes cívicos, comunitarios y empresariales, socios, organismos públicos y voluntarios crearon algo especial. Estamos agradecidos a todos los que demostraron por qué somos la mejor ciudad para acoger eventos deportivos», declaró Dan Corso, presidente del Consejo Deportivo de Atlanta y del Comité Organizador de la Copa del Mundo de Atlanta.

  • Argentina fans World CupGetty

    «Parecía un partido fuera de casa»

    La semifinal fue un espectáculo deportivo magnífico. El Estadio de Atlanta parece otro mundo: el techo se siente más grueso y los sonidos, atrapados y luego amplificados. Es el entorno perfecto para los aficionados argentinos.

    En el fútbol nada está escrito antes del pitido inicial: hay demasiadas variables. Pero, de ganar por ambiente, Argentina ya habría sentado a Inglaterra antes de que sonaran los silbidos.

    Antes del partido sonaron los himnos. La primera nota de «God Save the King» se perdió en el ruido, luego ahogada por silbidos. El himno argentino, en cambio, retumbó a pleno pulmón.

    El partido, físico y tenso, reflejó la rivalidad histórica entre ambos equipos. Cada entrada dura de los argentinos encendía aún más a la grada. Jude Bellingham protestó una falta y lo abuchearon. Elliot Anderson derribó a Lionel Messi y el estadio rugió de ira. Cuando Argentina marcó dos goles en los últimos diez minutos para darle la vuelta al 1-0, Atlanta se convirtió en el escenario de la imagen más definitoria del torneo.

    Es la experiencia habitual de muchos equipos sudamericanos, pero mientras otros estadios del torneo han sufrido para gestionar el caos y la desorganización de la afición argentina, Atlanta les ofreció el escenario perfecto para desatar su entusiasmo. Thomas Tuchel admitió tras la derrota por 2-1 que «parecía un partido fuera de casa», y tenía razón.

    Sin embargo, aquí no hubo animadversión entre las aficiones. Al final de la noche, los seguidores de ambos equipos se mezclaban en los bares de la ciudad. En un bar irlandés, a diez minutos a pie del estadio, seis argentinos charlaban en español, vaciaron sus vasos de cerveza y pidieron otra ronda. Dos ingleses, la vista nublada y algo tambaleantes, pasaron y les dieron la mano.

    «Odio a España», dijo uno de los ingleses al grupo.

    La mesa estalló en risas. Después, sin rencor, salieron, cruzaron la calle bulliciosa y desaparecieron en la noche.

    No hay mejor ciudad futbolística en la que perderse.