«Esto no va a hacer más que crecer» - Atlanta fue la mejor ciudad anfitriona del Mundial, pero siempre ha sido un centro neurálgico del fútbol

ATLANTA — Tres horas antes del partido, un empleado ofrecía agua a 3 dólares en un Atlanta Stadium casi vacío.

Era una escena muy propia de un estadio situado casi en el centro de una auténtica ciudad futbolística. Muchos lugares de Norteamérica han tenido dificultades para sacar adelante el fútbol este verano. Dan la sensación de ser ciudades estadounidenses a las que se les ha impuesto este deporte y que se adaptan lo mejor que pueden. La mayoría son centros deportivos que acogen temporalmente el «deporte rey» durante un mes ajetreado. Atlanta es diferente.

Atlanta, sin embargo, llevaba tiempo esperando este momento. Y ha dado en el clavo.

«Atlanta no intenta ser otra cosa», declaró a GOAL Jason Longshore, comentarista y personalidad mediática que lleva 30 años cubriendo el fútbol en la ciudad. «Atlanta es simplemente lo que es. Hay un eslogan local que dice “Atlanta lo influye todo”, y eso se nota en la música, el estilo y, ahora, en el fútbol».

La ciudad construyó su cultura futbolística desde cero: generaciones de jugadores, entrenadores y aficionados ya habían adoptado el deporte mucho antes del Mundial. Llegaron grandes inversiones, pero el ambiente sigue siendo local, accesible y, sobre todo, atlantiano. A menudo se dice que el fútbol en Estados Unidos es caro y poco auténtico; Atlanta no es perfecta, pero no se disculpa por ser lo que es.

Así se demostró durante la Copa del Mundo.