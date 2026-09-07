Spalletti ha defendido públicamente al árbitro Mariani tras el sufrido duelo de la Serie A de la Juventus contra el Milan. El técnico bianconero se negó a quejarse por una acción polémica en la que se vieron implicados su delantero Kolo Muani y Koni De Winter. El choque físico entre ambos jugadores acabó derivando en un gol para el Milan, lo que abrió el debate sobre si debía haberse señalado falta.

Sin embargo, Spalletti no tardó en zanjar cualquier queja sobre la actuación arbitral. En lugar de desviar la culpa, el veterano entrenador italiano elogió el nivel del arbitraje mostrado. Insistió en que la defensa de su equipo debe asumir la responsabilidad por sus propios errores en lugar de buscar excusas.