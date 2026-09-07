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«¡Esto no son faltas!»: Luciano Spalletti hace una sorprendente admisión sobre el árbitro tras el controvertido gol del Milan contra la Juventus
Spalletti rechaza la polémica arbitral
Spalletti ha defendido públicamente al árbitro Mariani tras el sufrido duelo de la Serie A de la Juventus contra el Milan. El técnico bianconero se negó a quejarse por una acción polémica en la que se vieron implicados su delantero Kolo Muani y Koni De Winter. El choque físico entre ambos jugadores acabó derivando en un gol para el Milan, lo que abrió el debate sobre si debía haberse señalado falta.
Sin embargo, Spalletti no tardó en zanjar cualquier queja sobre la actuación arbitral. En lugar de desviar la culpa, el veterano entrenador italiano elogió el nivel del arbitraje mostrado. Insistió en que la defensa de su equipo debe asumir la responsabilidad por sus propios errores en lugar de buscar excusas.
- AFP
Adaptarse a los estándares arbitrales modernos
Spalletti cree que el fútbol italiano debe alinearse con las tendencias arbitrales globales y no señalar los contactos físicos menores. Subrayó que Mariani tomó la decisión correcta al dejar seguir la jugada en la acción previa al gol.
«Mariani es uno de los mejores árbitros italianos y, en mi opinión, la línea que estamos viendo es la correcta», explicó Spalletti durante su rueda de prensa posterior al partido. «Nos estamos adaptando a lo que ocurre en todo el mundo. Eso no son faltas y es correcto no pitar.
«O hay impacto, o hay falta... Todo está bien, no voy a quejarme aquí de estas cosas. El equipo debería haber sentenciado el gol antes».
Exigiendo más a la plantilla de la Juventus
Dejando a un lado el debate arbitral, Spalletti desvió su atención hacia las mejoras tácticas que necesita su equipo. Quiere que sus jugadores sean mucho más proactivos tanto con balón como sin él.
«Les pido que vayan a presionar y que construyan cosas serias cuando tenemos el balón», señaló el entrenador. «Y luego hacerles entender que la verdadera diferencia se marca en los espacios que nadie mide. Se marca en esos momentos en los que todo parece normal y tienes la fuerza para darle la vuelta al resultado».
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¿Qué le espera ahora a la Juventus?
Este empate deja a la Juve atascada en la quinta plaza de la clasificación con siete puntos. Intentará recuperarse y lograr una victoria cuando visite al Sassuolo en su próximo partido de la Serie A este fin de semana.
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