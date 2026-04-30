«Esto no es una guerra»: Cristiano Ronaldo afirma que criticar al árbitro «no beneficia» al «proyecto» de la Liga Profesional Saudí

Ronaldo criticó la constante crítica sobre los árbitros en la Liga Profesional de Arabia Saudí, y afirmó que daña la imagen del torneo. Tras la victoria 2-0 del Al-Nassr sobre Al-Ahli, que mantuvo a su equipo en el liderato, el jugador de 41 años pidió más profesionalidad a sus colegas.

Tras el encuentro, declaró a Thmanyah: «Esto no es bueno para la liga. Todo el mundo se queja. Esto es fútbol, no una guerra. Sabemos que hay que luchar; todos quieren ganar, pero no todo está permitido». Sus palabras llegan tras las acusaciones del defensa del Al-Ahli Merih Demiral, quien afirmó que el Al-Nassr se ha beneficiado de arbitrajes favorables toda la temporada.