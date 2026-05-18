«Esto no es el Salah FC»: Jamie Carragher critica a la «egoísta» estrella del Liverpool y compara su declaración sobre el fútbol «heavy metal» con la ruptura de Cristiano Ronaldo con el Manchester United

La polémica surgió tras la derrota 4-2 ante el Aston Villa, cuando Salah publicó un mensaje en redes sociales. El jugador de 33 años pidió volver al estilo de alta intensidad de Jürgen Klopp y sugirió que la filosofía actual de Slot no cumple con las expectativas de la afición.

En un mensaje que cuestionaba los métodos del entrenador Slot, Salah escribió: «He visto a este club pasar de la duda a la fe y de la fe al título. Ha costado mucho y siempre di todo para ayudar. Nada me enorgullece más. Esta nueva derrota es dolorosa y no es lo que nuestros aficionados merecen. Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo ofensivo que temen los rivales y que gana trofeos».

Steven Gerrard interpretó este mensaje como señal de un vestuario dividido y de una identidad perdida bajo Slot.