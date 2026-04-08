Aunque renunció tras el fracaso en la repesca para el Mundial, Gravina permanece al frente de la administración ordinaria hasta la elección de su sucesor el 22 de junio. En un movimiento que ha sacudido al fútbol italiano, hizo público el informe que preparaba para el Parlamento, donde afirma que los problemas del fútbol nacional provienen de fallos estructurales profundos, no de errores individuales.

«Los problemas críticos del fútbol italiano se conocen desde hace años y se han destacado en numerosos documentos oficiales, que solo difieren en los datos estadísticos, que siguen empeorando, lo que confirma que se trata en gran medida de deficiencias estructurales», declaró Gravina. A continuación, destacó la falta de coordinación entre los organismos de gobierno y añadió: «Si realmente queremos lo mejor para el fútbol italiano como movimiento deportivo en su conjunto, es necesario aclarar las responsabilidades reales de la Federación, las Ligas y las instituciones públicas. Demasiadas imprecisiones, e incluso falsedades, alimentan la búsqueda de culpables y difunden ideas erróneas».