«Esto es un escándalo»: el Real Madrid vuelve a arremeter contra los árbitros de La Liga tras la tarjeta roja a Federico Valverde contra el Atlético

El Real Madrid ya ha utilizado anteriormente Real Madrid TV como medio para presionar a los árbitros en España, y volvió a aprovechar la ocasión tras la victoria del domingo para arremeter contra el arbitraje e insistir en que una tarjeta amarilla habría sido suficiente.

«Esto es un escándalo, es una vergüenza, eso resume esta acción. Es una falta clara de tarjeta amarilla, es flagrante, pero si recordamos lo que pasó en Pamplona podemos entender esto y por qué el VAR no lo señaló», dijeron.

«Se va a decir que el problema es Real Madrid TV, que hacen vídeos. Hacemos esto para denunciar que esto nunca puede ser tarjeta roja, es una amarilla de manual. Baena toca el balón, lo aleja, y por eso Valverde no lo toca. No intentó arruinar el derbi, intentó arruinar al Real Madrid, que no es lo mismo. Luego veremos ‘Tiempo de Justificación’, donde puede que incluso estén de acuerdo con él.

«Estoy seguro de que justificará esta acción y dirá que tanto el árbitro como el responsable del VAR tenían razón. Esto no puede ser; no se debe expulsar a un jugador por esto. Luego intentarán vendernos un montón de tonterías, hablarán de intensidad, de que no hay balón. Por supuesto que hay balón, pero Valverde no puede alcanzarlo porque Baena lo toca».