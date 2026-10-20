Tras una concentración de cuatro días de entrenamiento en Marbella con buen tiempo, los locales abrieron el marcador a los 14 minutos por medio de James Maddison, que aprovechó un pase de Mohammed Kudus ante el Coventry, el club de su infancia.

Aunque le anularon un gol a Dominic Solanke, el Tottenham mantuvo el control hasta que una pérdida de balón de Jan Paul van Hecke permitió a Jack Rudoni empatar tras la reanudación. Marmoush marcó después y Ben Davies sentenció en el tiempo añadido.

En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, Marmoush expresó su alegría por la victoria y por el rendimiento general del equipo: «Estamos muy, muy contentos. La última semana hemos jugado bien, pero no habíamos conseguido la victoria. Estoy muy contento de ganar hoy nuestro primer partido y también de marcar mi primer gol con el Tottenham. Seguiremos trabajando a partir de esto».

Sobre su primer gol y lo que sintió al ver que su trabajo había servido para conseguir los tres puntos, añadió: «Estoy muy contento de que haya dado sus frutos, pero me alegran más los tres puntos que hemos conseguido hoy».