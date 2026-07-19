En una entrevista con el SID, el hombre de 61 años critica que la DFB se haya desviado de su camino en los últimos años. Primero hay que reconocerlo y asumir los errores para poder cambiar de rumbo.
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«Esto es realmente vergonzoso»: el exseleccionador nacional critica sin rodeos el rendimiento de la selección alemana en el Mundial 2026
«Debemos admitir que hemos fracasado por completo, ya es la tercera vez seguida. Solía bromear con mis amigos italianos: mejor no ir al Mundial que volver enseguida a casa. Es vergonzoso», afirmó Klinsmann.
«Duele ver hasta dónde hemos llegado, pero ojalá aprendamos de los demás y cambiemos nuestra cultura para volver. Estamos muy lejos de la élite. El primer paso es reconocerlo».
Para recuperar el éxito, según el exseleccionador alemán, hay que mirar «más allá de las fronteras» y aprender de otros equipos. «Ahora tenemos por delante un camino lleno de obstáculos», concluyó.
- Getty Images
La selección alemana vuelve a sufrir una vergonzosa derrota en el Mundial
La selección alemana cayó de forma vergonzosa en los dieciseisavos del Mundial 2026 ante la outsider Paraguay. Tras los fracasos en 2018 y 2022, fue su tercer resultado decepcionante consecutivo en un Mundial.
Tras el fracaso, el seleccionador Julian Nagelsmann renunció y rescindió su contrato, que originalmente duraba hasta la Euro 2028.
Jürgen Klopp, exentrenador del Bayern y del Leipzig, será su sucesor. Las negociaciones están «en la recta final», según informó la semana pasada a la agencia SID un directivo de la DFB que prefirió mantener el anonimato.
El anuncio oficial podría llegar a principios de la próxima semana. Su debut está fijado para el 24 de septiembre en Ámsterdam, contra Países Bajos, en la Liga de Naciones.
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