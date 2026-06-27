Tras el partido, García defendió a los veteranos de Bélgica —Lukaku, De Bruyne, Trossand y Courtois— y afirmó que sus actuaciones callaron a quienes cuestionaban su edad y relevancia.

«No soporto que se llame “veteranos” a mis cuatro líderes. Es feo. Es horrible. Si tienes la suerte, como país, de contar con jugadores de este calibre, entonces hay que animarlos», explicó, según recoge HLN. «Y con eso, ellos han dado la respuesta. Leandro con dos goles, un gol y una asistencia de Kevin De Bruyne, Romelu con un gol. Ya ves, esto es lo que pueden hacer los veteranos de Bélgica. Solo quería destacar eso.

«Me enteré de las críticas, incluso las comentaban en Francia. No necesité esa motivación extra; confío en todos mis jugadores. Solo pueden responder en el campo, y eso es lo que han hecho.

«Tomemos a Leandro, por ejemplo. El mundo exterior no valora lo suficiente lo que hace por la selección, pero ha vuelto a demostrar su valía en el campo. Por lo demás, no tengo nada más que añadir al respecto».