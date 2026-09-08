Desde su llegada procedente del RB Leipzig en 2023, Szoboszlai se ha convertido rápidamente en una figura central del club, tanto por sus actuaciones como por su peso dentro del vestuario. Este verano supuso un hito importante para el jugador de 25 años, ya que fue ascendido oficialmente al grupo de liderazgo tras la salida del veterano lateral izquierdo Andy Robertson. El centrocampista, que también lidera a su selección, cree que encaja perfectamente en las exigencias de ser vicecapitán del Liverpool junto a Alisson Becker y Joe Gomez.

Al hablar sobre su estilo de liderazgo, Szoboszlai señaló que prefiere que sean sus acciones las que hablen, aunque no le da miedo alzar la voz cuando la situación lo requiere. "Eso creo [que estaba preparado]. Este es mi periodo más largo en un club de fútbol, la verdad, porque nunca había estado tanto tiempo en un club como este. Esta es mi cuarta temporada", señaló.

"Intento dar lo mejor de mí cada día, en cada partido, en cada entrenamiento. A veces quizá no hablo tanto en el vestuario, pero para eso tenemos a otro tipo de jugadores, como Virgil, Joey y Ali, que son incluso más veteranos".