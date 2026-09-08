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«Esto es lo que nos faltó»: Dominik Szoboszlai desafía al Liverpool a recuperar la intensidad de campeón bajo Andoni Iraola
Recuperar la fórmula ganadora en Anfield
Szoboszlai ha enviado un mensaje claro a sus compañeros sobre el nivel exigido para volver a la cima del fútbol inglés. Al reflexionar sobre un inicio irregular de la nueva temporada, en el que Liverpool dejó puntos ante Newcastle United y Nottingham Forest, el centrocampista señaló la falta de intensidad como la principal razón de sus recientes problemas. Cree que el cambio táctico bajo Andoni Iraola está diseñado para corregir exactamente lo que salió mal durante los últimos meses de la etapa anterior.
El internacional húngaro fue sincero sobre el bajón en el nivel de rendimiento y afirmó que la plantilla debe mirar atrás, a la campaña 2024-25 en la que conquistó el título bajo las órdenes de Arne Slot, para encontrar el modelo adecuado. "Creo que tiene que cambiar", declaró Szoboszlai a TNT Sports. "Esto es lo que echamos de menos la temporada pasada. Si podemos recuperar esta intensidad, que lo queramos más que los demás, tenemos la calidad. Y así, juntos, nadie puede pararnos".
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Adoptando el estilo directo de Andoni Iraola
La transición al mando de Iraola ha sido uno de los grandes temas de conversación en Anfield, con el técnico vasco aportando una filosofía de presión alta y juego directo que recuerda al fútbol de «heavy metal» del pasado, al tiempo que añade sus propios matices modernos. Szoboszlai reveló que pidió consejo a su compañero de selección Milos Kerkez, que trabajó a las órdenes de Iraola en el Bournemouth, para entender qué podía esperar.
«Me gusta, me gusta mucho. Obviamente sé que tiene un estilo de juego muy directo, intenso, que me encanta. Quiere que el equipo obligue a sus rivales a adaptarse a ellos, y no al revés. Como Liverpool FC, deberíamos centrarnos en lo que hacen los otros equipos, pero ellos deberían centrarse más en lo que hacemos nosotros. Así que vamos a hacer algo perfecto y luego ya veremos. Que piensen: “Oh, ¿qué vamos a hacer ahora que viene el Liverpool?”», señaló Szoboszlai.
Prosperando en el nuevo grupo de liderazgo
Desde su llegada procedente del RB Leipzig en 2023, Szoboszlai se ha convertido rápidamente en una figura central del club, tanto por sus actuaciones como por su peso dentro del vestuario. Este verano supuso un hito importante para el jugador de 25 años, ya que fue ascendido oficialmente al grupo de liderazgo tras la salida del veterano lateral izquierdo Andy Robertson. El centrocampista, que también lidera a su selección, cree que encaja perfectamente en las exigencias de ser vicecapitán del Liverpool junto a Alisson Becker y Joe Gomez.
Al hablar sobre su estilo de liderazgo, Szoboszlai señaló que prefiere que sean sus acciones las que hablen, aunque no le da miedo alzar la voz cuando la situación lo requiere. "Eso creo [que estaba preparado]. Este es mi periodo más largo en un club de fútbol, la verdad, porque nunca había estado tanto tiempo en un club como este. Esta es mi cuarta temporada", señaló.
"Intento dar lo mejor de mí cada día, en cada partido, en cada entrenamiento. A veces quizá no hablo tanto en el vestuario, pero para eso tenemos a otro tipo de jugadores, como Virgil, Joey y Ali, que son incluso más veteranos".
Szoboszlai revela cuál es su posición ideal
La conversación derivó rápidamente hacia la posición preferida del húngaro sobre el terreno de juego, donde rinde mejor en la sala de máquinas que en las bandas o en defensa. Aunque está dispuesto a ser flexible por el bien del equipo, Szoboszlai admitió que tiene preferencias concretas sobre dónde puede ser más efectivo.
"Creo que él (Iraola) dejó claro una vez que no voy a jugar de lateral derecho, y eso significó mucho para mí. Pero, si me necesita ahí, voy a estar disponible. La única posición que realmente no me gustó fue la del 7", explicó Szoboszlai. "Del 8 al 10, como un 8 box-to-box. Recibir los balones de la defensa, dar los pases largos, pero también llegar al área, tirar desde un poco más lejos. Eso es lo que de verdad me gusta",
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