El seleccionador de Inglaterra señaló un claro punto de inflexión al inicio de la segunda parte, identificando una acción concreta como el momento en que la ansiedad se apoderó de los suyos pese a un buen comienzo.

«Hay que tener calidad futbolística. Nos preparamos muy bien. Creo que lo hicimos bastante bien en la primera parte, fue un partido bastante igualado y sentí que estábamos ahí», explicó Tuchel. «Pero desde el inicio de la segunda parte vi un cambio. La famosa entrada de Djed Spence. Y me hizo algo a mí, les hizo algo a los jugadores y supuso un cambio de mentalidad. Jugamos como si quedaran cuatro minutos, pero quedaba media hora.

«Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad. La calidad individual. Argentina también tiene eso, hermandad, mentalidad, lo ponen todo sobre la mesa y significa muchísimo para ellos. Argentina jugó muy, muy rápido. No tenían nada que perder».

Pese a la decepción, Tuchel destacó la resiliencia del grupo al asegurar el tercer puesto ante Francia. «Aprendes como entrenador. Tienes que jugar como si fuera 0-0. Eso también me incluye a mí», concluyó. «Hay mucha gente que quiere ver mi medalla. No logramos lo que queríamos. Pero sigo muy orgulloso de lo que logramos. Estos jugadores volverán con hambre».



