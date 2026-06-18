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«Esto es Kansas City, no Miami»: la llegada de Lionel Messi llenó el corazón de EE. UU. de fiestas, banderazos y entradas muy caras

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World Cup
Argentina
L. Messi
Argentina vs Algeria
Algeria
Argentina vs Austria
Austria
L. Scaloni

Miles de aficionados argentinos convirtieron Kansas City en un lugar de peregrinación dedicado a Lionel Messi, con banderazos, fiestas hasta altas horas de la madrugada y un apoyo incondicional antes del partido inaugural del Mundial.

KANSAS CITY, Misuri -- ¿Béisbol? ¿Para qué, si tengo fútbol?

La pregunta a Christian, de La Banda, parecía sencilla.

Líder de una de las peñas más grandes de Argentina, había llegado a la ciudad unos días antes del debut de la Albiceleste, así que GOAL le preguntó si pensaba ver un juego de los Royals en el cercano Kauffman Stadium.

Su respuesta, traducida libremente: «¿Béisbol? ¿Béisbol? ¿Por qué iba a hacer eso? ¡Yo tengo fútbol!».

Es comprensible.

Su respuesta resumía el sentir de los miles de argentinos que invadieron Kansas City antes de la defensa del título. Algunos tenían entrada para el Argentina-Argelia; muchos otros no, pero eso importaba poco: habían viajado solo para sumarse al latido que sigue a la Albiceleste a todas partes, empujándola con tambores, banderas, cánticos y una fe casi religiosa.

Para muchos, este podría ser el último Mundial de Lionel Messi —a menos que regrese a los 42 años en 2030—, así que el partido inaugural era imperdible. Algunos invirtieron miles para entrar al Arrowhead Stadium, mientras que otros, con menos presupuesto pero igual pasión, se conformaron con estar cerca.

Para muchos, era el objetivo del mes... o de sus vidas.

«Messi es Dios», repitió un seguidor. «Es el mejor jugador de la historia, un buen padre y marido; simplemente, el mejor».

Así que, sí, el pasatiempo nacional de Estados Unidos fue solo una distracción.

«Para ser justos, fue una pregunta estúpida», dijo Guido, un asesor financiero, entre risas. «Estoy de acuerdo con Christian. El béisbol es aburrido, sobre todo para los argentinos».

Poco después, Christian envió una pancarta invitando a GOAL a un «banderazo».



Así, lo que empezó como una tonta pregunta sobre béisbol se convirtió en un intensivo curso de dos días sobre la afición argentina: el coste, el caos, la unidad, la tensión, las fiestas que se alargaban hasta la madrugada y la emoción de seguir a un equipo que, para muchos, es más importante que el propio fútbol.

Eso distingue a los hinchas argentinos, y en pleno corazón de Estados Unidos se encargaron de que todos lo supieran.

  • BandarazoAlex Labidou

    ¿Qué es un «banderazo»?

    Cuarenta minutos antes del inicio en el famoso Mill Creek Park de Kansas City, la expectación era evidente.

    Coches con pegatinas del papa Francisco, pancartas de Maradona y banderas de Messi circulaban por el exclusivo barrio de Plaza tocando el claxon. Un Ferrari negro y verde pasó a toda velocidad por la calle West 47th, con una bandera argentina ondeando.

    Luego retumbaron los tambores.

    De unas pocas docenas, el grupo creció en minutos a cientos. Pronto retumbaron los cánticos.



    «Soy argentino, es un sentimiento», coreaban mientras pisoteaban al ritmo y alzaban las manos. El humo de la marihuana flotaba denso en el aire. Luego llegó el plato fuerte: las banderas.

    Una tras otra se desplegaron: Messi, Maradona, peñas argentinas e incluso Scarface. Cada bandera traía su canción, su ritmo y su compromiso. Si perdías el compás, te ganabas miradas de reprobación.
    «A este movimiento lo llamamos banderazo», explicó un aficionado. «Todos los argentinos que estamos aquí nos comunicamos, acordamos la hora y el lugar, y después vienen los cánticos y los bailes».

    Por último apareció la más grande, una bandera de unos 20 pies que se alzó sobre la multitud como una ola. Todos los que estábamos debajo teníamos una tarea, incluido este escritor, que habla sobre todo inglés y a quien rápidamente involucraron para ayudar.

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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los costes de todo esto

    A pesar de la alegría que rodeó el primer partido de Argentina en el Mundial, había una realidad ineludible: estar aquí era caro, sobre todo para los aficionados que viajaban desde Argentina.

    Algunos vendieron coches, pidieron segundas hipotecas y llevaron sus finanzas al límite para estar en lo que podría ser el último Mundial de Messi. Otros cruzaron América Central y del Sur en una especie de peregrinación.

    «Este es el último Mundial de Messi», dijo un aficionado. «Este es nuestro momento».

    Otros buscaron alternativas más ingeniosas.

    Un grupo de cuatro hinchas, cuya identidad GOAL acordó no revelar, dijo haber entrado en la lista de sorteo de entradas de Argelia para conseguir asientos con descuento. En vez de pagar miles de dólares —ya que en las plataformas de reventa los boletos partían de los 1.000 dólares—, afirmaron haber pagado 500 dólares cada uno.

    Ya sabían dónde se sentarían y no parecían muy preocupados.

    «La FIFA es codiciosa, Estados Unidos es codicioso, que le den a las grandes empresas», dijo uno.

    «Oye, somos Argentina», añadió otro. «Tenemos la mayor afición del mundo. El ochenta por ciento del estadio lo vamos a ocupar nosotros. Por supuesto, seremos respetuosos con los argelinos, pero vamos a hacer mucho ruido».

  • ARGENTINA-PERONISM-KIRCHNER-RALLYAFP

    Unidos, pero en desacuerdo

    A pesar de todo el azul y blanco en Mill Creek Park, entre el público aún se notaba cierto faccionalismo. Argentina une a la gente. El fútbol de clubes argentino, lógicamente, la vuelve a dividir.

    «A la gente le impresiona lo que hicieron los aficionados de los Knicks tras 53 años sin título, pero esa es una pasión falsa», dijo Guido. «La mitad de esos aficionados ni siquiera seguían al equipo antes de las finales. Yo solo siento pasión por una cosa: ¡el fútbol es el hilo conductor de mi vida!».

    Luego lo demostró.

    Su prometida lo invitó a la boda de una amiga, y él aceptó hasta que conoció el tema de la fiesta.

    “El azul y el amarillo son los colores del Boca Juniors”, sentenció Guido, hincha del River Plate, con tono grave.

    No era el único.

    «Son tan fríos», agregó Aileen Ortiz, periodista independiente de Buenos Aires y hincha de Boca. «El rojo y el blanco están descartados para mí».

    «El rojo es un color de mierda», agregó otro hincha.

    Para que conste, ni Boca ni River han ganado la Primera División desde 2023; en ese lapso han surgido otros cinco campeones. Pero en esta rivalidad los hechos importan poco.

    La tensión también alcanzó a Mauricio Pochettino, argentino que dirige a Estados Unidos y no es precisamente el favorito de todos los hinchas argentinos consultados por GOAL.

    «No tiene estilo», opinó un seguidor.

    Otro añadió: «No practica el fútbol argentino».

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Salir de fiesta hasta altas horas de la madrugada

    En 2025, durante la Copa Mundial de Clubes, los hinchas de Boca Juniors festejaron en el sur de Florida desde las 23:00 hasta después de las 05:00. ¿Se repetirá antes del debut de Argentina en el Mundial?

    «No», respondió un seguidor entre risas. «¡Esto es Kansas City, no Miami!»

    Pero la predicción falló.

    El lunes por la noche, el Power & Light District se convirtió en un hervidero con «Bresh», la famosa fiesta argentina que llenó el centro de aficionados con la camiseta azul y blanca. En un ambiente más íntimo, las copas de champán tintinearon en el Laila Lounge mientras el DJ Hernán Cattáneo pinchaba para un público variado de todas las edades.

    Esto también era Argentina.

    Todo fue el preludio del esperadísimo partido del martes contra Argelia.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qué significa todo esto

    Durante unos minutos el martes por la noche, todo ese ruido desapareció.

    Tras días de cánticos, banderas, tambores y expectación, el debut de Argentina en el Mundial se tiñó brevemente de pánico. Argelia montó un contraataque rápido: Farès Chaïbi recibió un pase de Ibrahim Maza y batió a un atónito Emiliano Martínez. Los 69.045 aficionados presentes en el Kansas City Stadium —según Peter Schmeichel en FOX, un 90 % argentinos— callaron.

    Intervino el VAR, anuló el gol y los “olés” crecieron. Messi, como suele hacer, tomó las riendas.

    El jugador de 38 años marcó su primer hat-trick en un Mundial, batió varios récords y dio a los miles de seguidores que le habían seguido hasta el corazón de Estados Unidos exactamente lo que habían venido a ver.

    Tras el partido, el DT Lionel Scaloni destacó el trabajo de todo el equipo.

    «En nuestros momentos más oscuros, ellos nos ayudan a salir adelante», dijo Scaloni a través de un intérprete, refiriéndose a la afición argentina.

    Messi, que rara vez concede entrevistas, también se detuvo para expresar su agradecimiento.

    «Primero, gracias: otra vez demostraron que Argentina es única», afirmó. «Volvieron a llenar el estadio... ¡No sé si había 80 000 personas o más!».

    Sin embargo, la Albiceleste aún tiene un camino difícil: busca ser el tercer equipo en repetir como campeón del mundo y, pese al 3-0, volvió a apoyarse casi por completo en su estrella.

    “Argentina realizó diez disparos, siete de los cuales fueron obra de Messi”, bromeó tras el partido el seleccionador de Argelia, Vladimir Petković.

    Puede que sea cierto.

    Durante 72 horas en Kansas City, los hinchas argentinos lo demostraron: convirtieron el corazón de Estados Unidos en una extensión de su hogar, llena de cantos, bailes y banderas. Vinieron por Messi, para representar a su país y porque, desde su punto de vista, nunca fue opcional.

    Próxima parada: Dallas.

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