«Esto es Kansas City, no Miami»: la llegada de Lionel Messi llenó el corazón de EE. UU. de fiestas, banderazos y entradas muy caras

KANSAS CITY, Misuri -- ¿Béisbol? ¿Para qué, si tengo fútbol?

La pregunta a Christian, de La Banda, parecía sencilla.

Líder de una de las peñas más grandes de Argentina, había llegado a la ciudad unos días antes del debut de la Albiceleste, así que GOAL le preguntó si pensaba ver un juego de los Royals en el cercano Kauffman Stadium.

Su respuesta, traducida libremente: «¿Béisbol? ¿Béisbol? ¿Por qué iba a hacer eso? ¡Yo tengo fútbol!».

Es comprensible.

Su respuesta resumía el sentir de los miles de argentinos que invadieron Kansas City antes de la defensa del título. Algunos tenían entrada para el Argentina-Argelia; muchos otros no, pero eso importaba poco: habían viajado solo para sumarse al latido que sigue a la Albiceleste a todas partes, empujándola con tambores, banderas, cánticos y una fe casi religiosa.

Para muchos, este podría ser el último Mundial de Lionel Messi —a menos que regrese a los 42 años en 2030—, así que el partido inaugural era imperdible. Algunos invirtieron miles para entrar al Arrowhead Stadium, mientras que otros, con menos presupuesto pero igual pasión, se conformaron con estar cerca.

Para muchos, era el objetivo del mes... o de sus vidas.

«Messi es Dios», repitió un seguidor. «Es el mejor jugador de la historia, un buen padre y marido; simplemente, el mejor».

Así que, sí, el pasatiempo nacional de Estados Unidos fue solo una distracción.

«Para ser justos, fue una pregunta estúpida», dijo Guido, un asesor financiero, entre risas. «Estoy de acuerdo con Christian. El béisbol es aburrido, sobre todo para los argentinos».

Poco después, Christian envió una pancarta invitando a GOAL a un «banderazo».









Así, lo que empezó como una tonta pregunta sobre béisbol se convirtió en un intensivo curso de dos días sobre la afición argentina: el coste, el caos, la unidad, la tensión, las fiestas que se alargaban hasta la madrugada y la emoción de seguir a un equipo que, para muchos, es más importante que el propio fútbol.

Eso distingue a los hinchas argentinos, y en pleno corazón de Estados Unidos se encargaron de que todos lo supieran.