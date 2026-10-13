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«Esto es incómodo, ¿no?»: Kate Scott lanza una divertida pulla a Micah Richards por las acusaciones de irregularidades financieras contra el Manchester City
Una presentación brutal deja atónito a Richards
El ambiente de bromas de CBS Sports Golazo alcanzó nuevas cotas durante una emisión reciente, cuando Scott decidió meterse con Richards. Al presentar a un panel repleto de estrellas, Scott comenzó enumerando los grandes logros de Thierry Henry: sus títulos de la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Champions League, la Premier League y LaLiga. Después pasó a Jamie Carragher y repasó una carrera en la que ganó la Champions League, la Copa de la UEFA, la FA Cup y la Copa de la Liga.
Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando llegó el momento de presentar al exlateral derecho del Manchester City. Scott no se mordió la lengua: subrayó la diferencia de títulos entre los tres comentaristas antes de aludir a las cuestiones legales que se ciernen sobre el Etihad Stadium. El intercambio no tardó en hacerse viral. Los espectadores reaccionaron al atrevimiento de la broma, y muchos señalaron que la contundencia con la que la presentadora la lanzó dejó a Richards momentáneamente sin palabras.
- Getty
Richards, avergonzado tras una presentación brutal
El intercambio se hizo viral rápidamente. Los espectadores reaccionaron al descaro de la broma y muchos señalaron que la contundencia de quien presentaba el programa dejó a Richards sin palabras por un momento. «Entonces... esto es incómodo, ¿no? En realidad, tiene menos logros que cualquiera de los demás integrantes de la mesa. De momento, sigue siendo campeón de la Premier League y de la FA Cup... hasta que tenga que devolverle las medallas a alguien del Stoke o del Manchester United. ¿Qué va a ganar después, chicos? Big Meeks... ¡Micah Richards!», exclamó Scott. La cuenta oficial de CBS Sports Golazo en las redes sociales publicó el momento, y los aficionados calificaron la presentación de absolutamente demoledora.
El contexto de los cargos financieros
Las palabras de Scott aludían directamente al prolongado litigio entre el Manchester City y la Premier League. El caso cobró fuerza en febrero de 2023, cuando la liga acusó oficialmente al club de más de 100 presuntas infracciones de su normativa financiera. Las acusaciones abarcaban un periodo de nueve años, entre 2009 y 2018, que coincide con la etapa en la que Richards era habitual en el primer equipo del City.
La investigación de la liga se centró en varios aspectos clave, entre ellos la exactitud de la información financiera facilitada a las autoridades y los detalles de la remuneración de jugadores y entrenadores. Además, se acusó al club de no cooperar durante varios años con la investigación de la Premier League. Aunque el City ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidad alguna, el gran número de cargos ha convertido el caso en uno de los procesos judiciales más importantes de la historia del fútbol inglés y ha ensombrecido su dominio en las competiciones nacionales.
- AFP
Las medallas de Richards, en el centro de una broma del Manchester City
Richards, que vivió una década de éxitos en el club entre 2005 y 2015, fue una pieza clave del equipo que conquistó la Copa de Inglaterra en 2011 y el histórico título de la Premier League en la temporada 2011-12. Como ganó sus medallas durante el periodo que ahora está bajo investigación, se ha convertido en blanco habitual de bromas sobre la posible retirada de esos títulos. Aunque Scott hizo sus comentarios en tono de broma, estos reflejan la incertidumbre real que rodea los logros históricos del club desde que se anunciaron los cargos.
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