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«Esto es inaceptable»: el contundente mensaje de Lionel Messi a sus compañeros del Inter Miami tras ver cómo los actuales campeones de la MLS Cup desperdiciaban una ventaja de tres goles y acababan perdiendo ante el Orlando City
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Un desastre en el Florida Derby
El Miami desperdició el sábado una ventaja de 3-0 en el nuevo Nu Stadium y cayó 4-3 ante Orlando. El gol de Messi en el 33 parecía sentenciar, pero un hat-trick de Martín Ojeda inició la remontada visitante. En el 93, Tyrese Spicer completó el colapso local, dejando al campeón sin ganar en casa en cuatro intentos.
La ira del capitán
La frustración de Messi fue evidente cuando se marchó directo al túnel tras el partido, pero el defensa Ian Fray reveló después el severo discurso del capitán. En declaraciones a la prensa, Fray describió el ambiente del vestuario y el claro ultimátum de su líder: «Nuestro capitán habló y nos soltó un buen sermón. Nos animó para el próximo partido y dijo que esto es inaceptable. Todos coincidimos: no debe repetirse».
Lecciones sobre la responsabilidad
La derrota supone un duro golpe psicológico para el Miami, que sufre en su nuevo estadio pese a los ocho goles de Messi en diez partidos. Su compañero Noah Allen compartió la preocupación del capitán y admitió que el equipo bajó los brazos demasiado pronto. «La actitud de todos tras el tercer gol fue desoladora; eso debe cambiar... Todos jugamos muy mal, así que tenemos que pasar página».
- AFP
Una prueba de carretera fundamental
Tercero en la Conferencia Este, el Miami debe reagruparse antes de visitar al Toronto el sábado 9 de mayo. La 12.ª jornada será una prueba de carácter y de si escuchan la advertencia de Messi sobre la disciplina defensiva. Tras perder puntos en casa, el campeón necesita corregir su defensa o arriesgarse a ceder terreno en la lucha por la mejor posición de play-offs.