«¡Esto es inaceptable!» Aurelien Tchouameni pide perdón a la afición del Real Madrid tras el incidente con Fede Valverde

«Lo ocurrido esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Debemos dar ejemplo a los jóvenes, tanto en el fútbol como en la escuela. Más allá de quién tenga la razón, siempre debemos buscar la solución más sensata para resolver un conflicto», escribió Tchouameni.

Valverde acabó en el hospital con una herida abierta tras una pelea con el jugador de 26 años y recibió varios puntos de sutura. El club informó el jueves que el uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico y permanece en casa, con buen estado, aunque deberá guardar reposo entre diez y catorce días, por lo que se perderá el Clásico.

«Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid, sobre todo porque es el club más comentado del mundo», añadió Tchouameni. «Ahora no es el momento de averiguar quién hizo qué o quién tenía razón. Acepto la sanción del club».