Pelea en el entrenamiento, traumatismo craneoencefálico, una sanción severa y Aurelien Tchouameni y Federico Valverde en medio de todo. Los últimos días en el Real Madrid han sido turbulentos, aunque el francés ya se ha disculpado públicamente.
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«¡Esto es inaceptable!» Aurelien Tchouameni pide perdón a la afición del Real Madrid tras el incidente con Fede Valverde
«Lo ocurrido esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Debemos dar ejemplo a los jóvenes, tanto en el fútbol como en la escuela. Más allá de quién tenga la razón, siempre debemos buscar la solución más sensata para resolver un conflicto», escribió Tchouameni.
Valverde acabó en el hospital con una herida abierta tras una pelea con el jugador de 26 años y recibió varios puntos de sutura. El club informó el jueves que el uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico y permanece en casa, con buen estado, aunque deberá guardar reposo entre diez y catorce días, por lo que se perderá el Clásico.
«Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid, sobre todo porque es el club más comentado del mundo», añadió Tchouameni. «Ahora no es el momento de averiguar quién hizo qué o quién tenía razón. Acepto la sanción del club».
Tchouameni y Valverde reciben una multa astronómica
Tras una audiencia interna, el Real Madrid multó con 500 000 euros a Tchouameni y Valverde, y dio por cerrados los procedimientos disciplinarios.
El incidente empezó cuando Valverde rehusó saludar a Tchouameni antes de un entrenamiento. La tensión creció durante la sesión hasta que, en el vestuario, Valverde sufrió una contusión y una herida abierta, sin que mediara golpe de su compañero. Varios compañeros intervinieron para calmar los ánimos, y según Marca, después se celebró una reunión de crisis en el vestuario.
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«¡No me ha pegado!» Valverde sale en defensa de Tchouameni
Valverde aclaró anoche en redes: «Ayer hubo un incidente con un compañero en el entrenamiento. Son cosas que pueden pasar y se resuelven internamente. Alguien lo difunde rápido, y en una temporada sin títulos todo se exagera».
«Hoy surgió otra diferencia. Durante la discusión me golpeé contra una mesa y me hice un pequeño corte en la frente que requirió una visita rutinaria al hospital. En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo a él», aclaró el uruguayo. «Lo siento, lo siento de verdad; esta situación en el Real me duele, este momento que vivimos me duele», concluyó.
«¡Nuestros objetivos siempre por encima de todo lo demás!» Tchouameni se muestra comprensivo
«Pido disculpas por la imagen que hemos dado. Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros y la directiva están decepcionados con la temporada. La frustración no justifica todo», concluyó Tchouameni. «Seguimos siendo una familia —aunque a veces haya diferencias de opinión—, pero debemos anteponer siempre nuestros objetivos a cualquier otra cosa. Ya me he disculpado ante el equipo y también quiero pedir perdón a todos los madridistas».