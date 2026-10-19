News Images
Traducido por
«¡Esto es fútbol!»: Mikel Arteta defiende su tajante decisión de retirar a Eberechi Eze y, como técnico del Arsenal, explica el cambio al descanso en la victoria ante el Nottingham Forest
Ajustes tácticos en el City Ground
Tras marcar su primer gol de la temporada en la victoria del Arsenal entre semana ante el Lille en la Champions League, Eze fue recompensado con un puesto en el once titular en el City Ground. Sin embargo, el internacional inglés apenas logró influir en el juego durante una primera parte poco brillante frente a la sólida defensa del Forest.
Como el vigente campeón no había registrado ni un solo disparo a puerta antes del descanso, Arteta decidió intervenir sin contemplaciones. Madueke sustituyó a Eze para la segunda parte, un cambio que acabó por deshacer el empate y mantuvo al Arsenal de lleno en la pelea junto al líder de la Premier League, el Manchester City.
El atacante sustituido mostró su frustración en el banquillo mientras sus compañeros afrontaban una segunda parte tensa.
- Getty Images Sport
Adaptarse a una defensa que no cede
Arteta señaló el bloque defensivo bajo del Forest como el principal motivo para sustituir a Eze e insistió en que su equipo necesitaba un planteamiento completamente distinto.
«Por cómo defendían, con las dos líneas por fuera, los dos centrocampistas generaban juego sin que hubiera una amenaza real a la espalda y eso obligaba a Munoz a jugar de otra manera», explicó el entrenador del Arsenal. «Estaban más cómodos. Es lo que tenemos: jugadores distintos, con cualidades diferentes, y nos adaptamos a lo que plantea el partido».
Preguntado por la visible frustración de Eze en el banquillo, Arteta respondió con pragmatismo y elogió la reciente actuación del delantero en Europa. «Hace tres días marcó un gol, debería haber marcado tres y todos estábamos contentos», dijo. «Así es el fútbol: un día todo es maravilloso y, especialmente para los jugadores de ataque, es extremadamente difícil encontrar espacios ante un equipo que defiende con diez jugadores alrededor del área, con el nueve replegándose casi hasta el borde y con esa compenetración. Por eso necesitas piernas frescas, un perfil diferente y probar cosas nuevas».
Los suplentes acaban marcando la diferencia
La profundidad de la plantilla del Arsenal acabó asegurando los puntos, y Arteta elogió las aportaciones decisivas de quienes entraron desde el banquillo. «Noni, Jurrien [Timber] y Mikel [Merino] estuvieron brillantes cuando entraron, y Viktor [Gyokeres] cambió de verdad el partido. Todos aportaron y eso es lo que necesitamos», señaló Arteta. «Noni fue, obviamente, el más destacado porque marcó el gol y eso fue lo que marcó la diferencia».
El entrenador también destacó la fortaleza mental necesaria para superar a un rival tenaz después de una primera parte sin mordiente. «A veces puedes frustrarte ante equipos difíciles de superar. En la primera parte no hicimos ningún disparo a puerta y fue algo de lo que hablamos», admitió. «Tuvimos otras dos ocasiones claras en la segunda parte, pero el único disparo a puerta que hicimos fue un balón ligeramente desviado que acabó dentro».
Arteta recordó a su plantilla la importancia del esfuerzo colectivo en la lucha por el título. «Algunos jugaron hace tres días y otros serán titulares en el próximo partido. Saben que todos tienen que estar preparados», añadió. «Si te necesitan después de 60 minutos, de 45 minutos o, a veces, de dos minutos, ahora tenemos una plantilla capaz de responder en esos momentos y tenemos que aprovecharla. Gran reacción [después de marcar el gol], con la voluntad de defender en una situación muy abierta, difícil y estresante».
- Getty Images Sport
Manteniendo la lucha por el título
La ajustada victoria por 1-0 mantiene al Arsenal a tiro del Manchester City en lo alto de la clasificación. La disposición de Arteta a introducir cambios drásticos y decisivos en partidos igualados pone de manifiesto el alto nivel de exigencia necesario para defender el título con éxito.
Con un calendario cargado que pone constantemente a prueba los límites físicos de su plantilla, será fundamental que el entrenador siga recurriendo a las rotaciones de forma anticipada. Eze tendrá que superar rápidamente la decepción y luchar por recuperar su puesto en el once titular, ya que el Arsenal se enfrentará el miércoles al Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga, en un duelo de altos vuelos de la Champions League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias