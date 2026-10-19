Tras marcar su primer gol de la temporada en la victoria del Arsenal entre semana ante el Lille en la Champions League, Eze fue recompensado con un puesto en el once titular en el City Ground. Sin embargo, el internacional inglés apenas logró influir en el juego durante una primera parte poco brillante frente a la sólida defensa del Forest.

Como el vigente campeón no había registrado ni un solo disparo a puerta antes del descanso, Arteta decidió intervenir sin contemplaciones. Madueke sustituyó a Eze para la segunda parte, un cambio que acabó por deshacer el empate y mantuvo al Arsenal de lleno en la pelea junto al líder de la Premier League, el Manchester City.

El atacante sustituido mostró su frustración en el banquillo mientras sus compañeros afrontaban una segunda parte tensa.