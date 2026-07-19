En el tiempo añadido, tras la tarjeta roja a Enzo Fernández, compañero de Messi, Pau Cubarsi fue atendido por una falta y el partido se detuvo brevemente. Cucurella habló con la estrella argentina y se llevó la mano a la boca.
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«Esto es desesperación»: Lionel Messi criticado por un incidente con Marc Cucurella en la final del Mundial
Messi aprovechó para señalar a los árbitros la acción de Cucurella y, de forma indirecta, pedir su expulsión. Tras el insulto racista que Gianluca Prestianni, del Benfica, habría proferido a Vinicius Junior en un partido de la Liga de Campeones en febrero, la FIFA aprobó una norma para el Mundial 2026.
Esta norma indica que, en situaciones conflictivas, taparse la boca al hablar merece tarjeta roja. El paraguayo Miguel Almirón ya la recibió en el partido contra Turquía.
En el caso de Cucurella, no quedó claro que buscara provocar o insultar a Messi, por lo que el VAR no intervino.
- AFP
Lionel Messi pidió indirectamente una tarjeta roja para Marc Cucurella en la final del Mundial
«Eso es desesperación», afirmó el exjugador inglés Wayne Rooney, ahora comentarista de BBC Sport, decepcionado con Messi. «Argentina juega así. Todos sabemos cómo actúan en el campo. Pero hay que mantener el espíritu deportivo, y fue triste ver lo que hizo Messi».
El exguardameta inglés Joe Hart coincidió: «No me gustó nada lo que hizo Messi. Eso solo demuestra lo superior que es España, si incluso Messi se deja llevar por algo así».
Tras la expulsión de Fernández, Argentina, ya inofensiva, forzó la prórroga en la final del Mundial de Nueva York/Nueva Jersey. En el tiempo extra, con uno menos, Messi y los suyos sufrieron una presión mayor y, en el 106, Ferran Torres marcó el 1-0 definitivo para España.
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