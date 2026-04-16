Lennart Karl, joven estrella lesionada del Bayern de Múnich, celebró con sus compañeros frente a la grada de los aficionados vestido con un extravagante atuendo rosa; una muestra de entusiasmo que no agradó a su agente, Michael Ballack.
Traducido por
«¡Esto es demasiado!». Lennart Karl enfada a su asesor, Michael Ballack, tras la victoria del Bayern sobre el Real Madrid
«Que saltara ya fue demasiado; se lo achaco a la euforia y a la juventud», declaró Ballack tras el 4-3 (2-3) del campeón alemán en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, en declaraciones a DAZN.
Karl, joven internacional de 18 años, está de baja por una rotura fibrilar en el muslo derecho. Vió el partido desde la grada del Allianz Arena, pero en las celebraciones sobre el césped se le vio muy activo y fácilmente reconocible.
- Imago Images / MIS
Lennart Karl causa revuelo con su peculiar atuendo y sus retrasos
Con pantalones, chaqueta y gorro rosas, más zapatos a juego, Karl armó un revuelo. Antes del gran duelo, el vicecapitán Joshua Kimmich había pedido a los aficionados que acudieran de rojo.
«Se va a ganar la bronca en el vestuario, de eso estoy seguro», comentó Ballack, quien añadió que le enviaría un mensaje personal. Aleksandar Pavlovic sonrió y dijo: «Ya se conoce al chico. Quiere llamar la atención. Hoy se ha vuelto a ver. Que lo haga».
Durante el partido se ausentó gran parte del tiempo y se perdió el gol en contra justo antes del descanso que significó el 2-3. Abandonó su sitio en el minuto 39 y llegó tarde al inicio de la segunda parte; no regresó hasta el 52.
Ya se había perdido el 5-0 ante St. Pauli el sábado. El Bayern no ha revelado cuánto tiempo deberá prescindir Vincent Kompany del delantero.