«¡Esto es demasiado!». Lennart Karl enfada a su asesor, Michael Ballack, tras la victoria del Bayern sobre el Real Madrid

Con pantalones, chaqueta y gorro rosas, más zapatos a juego, Karl armó un revuelo. Antes del gran duelo, el vicecapitán Joshua Kimmich había pedido a los aficionados que acudieran de rojo.

«Se va a ganar la bronca en el vestuario, de eso estoy seguro», comentó Ballack, quien añadió que le enviaría un mensaje personal. Aleksandar Pavlovic sonrió y dijo: «Ya se conoce al chico. Quiere llamar la atención. Hoy se ha vuelto a ver. Que lo haga».

Durante el partido se ausentó gran parte del tiempo y se perdió el gol en contra justo antes del descanso que significó el 2-3. Abandonó su sitio en el minuto 39 y llegó tarde al inicio de la segunda parte; no regresó hasta el 52.

Ya se había perdido el 5-0 ante St. Pauli el sábado. El Bayern no ha revelado cuánto tiempo deberá prescindir Vincent Kompany del delantero.