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«¡Esto es con lo que sueño!» - Floyd Samba revela una conversación secreta con Enzo Maresca antes de un impresionante debut con dos goles con el Manchester City
Dando un paso al frente por el City
El adolescente del City Samba firmó una actuación deslumbrante mientras su equipo arrollaba al Norwich por 5-0 en la Carabao Cup. El jugador de 17 años fue titular el jueves por la noche y dio un paso al frente de forma impresionante en ausencia del delantero estrella Haaland.
Samba marcó su primer gol con el primer equipo justo antes de la media hora, al rematar con potencia de cabeza un centro de Allan. Más tarde añadió a su cuenta un brillante disparo con rosca para redondear una noche memorable.
Rayan Cherki y Allan también vieron puerta para que el City dejara el partido encarrilado. Ryan McAidoo puso después el broche al marcador en los últimos minutos, pero la noche perteneció sin duda a Samba.
- AFP
La sorprendente apuesta táctica de Maresca con el delantero
La decisión de utilizar al joven como delantero centro no fue de última hora. Samba reveló que el técnico del City, Maresca, se había puesto en contacto con él días antes del partido para hablar sobre el cambio táctico. En declaraciones a los medios del City, Samba explicó cómo se produjo su sorprendente inclusión.
«Ojalá pudiera [expresarlo con palabras]. Partidazo», dijo. «Esto es con lo que soñaba y hacerlo realidad es ahora mismo lo mejor del mundo.
«Enzo habló conmigo el martes para ponerme como nueve, como una idea. Y luego, a medida que se acercaba, supe que iba a ser titular. Solo tenía que prepararme mentalmente para el partido. Creo que lo llevé bastante bien».
Aprendiendo de Haaland
Tomar apuntes del talismán habitual del City claramente dio sus frutos para el canterano. Con Haaland descansando en la eliminatoria copera, Samba admitió que ha estado estudiando de cerca los movimientos del internacional noruego en el área.
«Cuando cruzó mi línea hacia Allan, supe que tenía que estar alerta», señaló Samba. «Viendo a jugadores como Erling, siempre está listo para el siguiente balón. Así que tenía que estar preparado ahí para rematar de cabeza.
«Sabía cuando recibí el balón [en el segundo gol] que tenía que retrasarme porque él [Rayan Ait-Nouri] no tenía una opción. Sabía que tenía espacio a mi alrededor y que, una vez entrara en ese espacio y sacara el disparo, había muchas posibilidades de que entrara».
- AFP
Sunderland y Brighton esperan
Tras su dominante actuación ante el Norwich, la atención del Manchester City vuelve ahora a centrarse en la Premier League. Se espera que Haaland regrese al once inicial cuando se mida al Sunderland el domingo.
Sin embargo, Samba sin duda le ha dado mucho en qué pensar a su entrenador de cara a futuros partidos de copa. La recompensa del City por golear al Norwich es un duelo en casa contra el Brighton en la siguiente ronda.
El Brighton visitará el Etihad Stadium en la semana que comienza el 26 de octubre, después de eliminar al Manchester United el miércoles. Samba, sin duda, esperará tener otra oportunidad para brillar en ese partido.
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