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«¡Esto en realidad me afecta directamente!». Juan Mata se pregunta si el veredicto sobre el Manchester City podría convertirle por fin en campeón de la Premier League
Mata reacciona al sorprendente veredicto sobre el City
Mata ha dado una respuesta con segundas al conocer la noticia de que el Manchester City ha sido declarado culpable de la inmensa mayoría de los cargos financieros presentados contra él por la Premier League. El español, que disfrutó de una exitosa etapa de ocho años en Old Trafford entre 2014 y 2022, fue una pieza clave en equipos del United que acabaron con frecuencia como subcampeones por detrás de sus rivales locales durante un periodo de dominio sin precedentes para la mitad azul de Mánchester.
Hablando durante la cobertura de ITV del duelo de la Nations League entre Inglaterra y España, el veterano centrocampista se refirió a las posibles consecuencias de la investigación. «En realidad, me afecta directamente», dijo. «He tenido la suerte de jugar suficientes partidos y ganar algunos trofeos, pero nunca he ganado la Premier League... ¿o sí? No sé qué va a pasar, pero creo que tienen razón. Por supuesto, es justo lo que ha dicho Rodri, con títulos ganados sobre el terreno de juego, y creo que él siente que fueron el mejor equipo sobre el campo, pero ¿quién dice que eso sea lo correcto?»
Sus comentarios llegan en un momento en el que, según se informa, una comisión independiente ha ratificado 114 de las 115 acusaciones presentadas originalmente por la liga allá por febrero de 2023.
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La cúpula del Etihad se mantiene desafiante pese a las conclusiones
A pesar de la gravedad de las conclusiones denunciadas, el Manchester City ha mantenido una postura coherente y desafiante durante todo el proceso. El club siempre ha negado cualquier irregularidad e insiste en que posee «pruebas irrefutables» para respaldar su posición.
Reforzando esta respuesta oficial, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, escribió una carta abierta a los aficionados para transmitir tranquilidad durante un periodo de intenso escrutinio mediático. En su mensaje, el presidente subrayó la determinación del club de limpiar su nombre y escribió: «Tras la información publicada por los medios el viernes, muchos de vosotros habréis pasado la noche respondiendo preguntas y contestando mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también. Esto es lo que les dije a mi familia: El proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club siguen siendo tan firmes como cuando todo esto empezó».
El proceso de apelación y las posibles sanciones
Mientras el mundo del fútbol espera claridad, la naturaleza de los posibles castigos sigue siendo un tema de intenso debate. Expertos legales han sugerido que, aunque el panel tiene la potestad de retirar títulos o imponer un descenso, a menudo prefiere sanciones que afecten al futuro de un club en lugar de reescribir el pasado.
Cualquier apelación retrasaría la aplicación de posibles sanciones, incluidas multas, deducciones de puntos u otras penalizaciones. La regla W.51.7 otorga a la comisión una flexibilidad considerable para establecer consecuencias apropiadas, siempre que se consideren proporcionales a la gravedad de las infracciones financieras descubiertas durante la investigación de cuatro años que abarcó la década comprendida entre 2009 y 2018.
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El camino hacia un recurso
La saga está lejos de haber terminado, ya que se espera de forma generalizada que el Manchester City presente un recurso formal contra la decisión del panel independiente. Según los protocolos establecidos por la liga, el club dispone de un plazo de 14 días desde la fecha de la decisión para presentar su impugnación. Ese recurso sería tramitado después por un panel independiente de tres miembros, encabezado por Sir Gary Hickinbottom, exjuez del Tribunal Superior. Esta fase del proceso es crucial, ya que la Premier League considera definitiva la resolución final del panel de apelación, lo que significa que el caso no puede llevarse más allá al Tribunal de Arbitraje Deportivo.
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