«¡Esto en realidad me afecta directamente!». Juan Mata se pregunta si el veredicto sobre el Manchester City podría convertirle por fin en campeón de la Premier League

Mata ha dado una respuesta con segundas al conocer la noticia de que el Manchester City ha sido declarado culpable de la inmensa mayoría de los cargos financieros presentados contra él por la Premier League. El español, que disfrutó de una exitosa etapa de ocho años en Old Trafford entre 2014 y 2022, fue una pieza clave en equipos del United que acabaron con frecuencia como subcampeones por detrás de sus rivales locales durante un periodo de dominio sin precedentes para la mitad azul de Mánchester.

Hablando durante la cobertura de ITV del duelo de la Nations League entre Inglaterra y España, el veterano centrocampista se refirió a las posibles consecuencias de la investigación. «En realidad, me afecta directamente», dijo. «He tenido la suerte de jugar suficientes partidos y ganar algunos trofeos, pero nunca he ganado la Premier League... ¿o sí? No sé qué va a pasar, pero creo que tienen razón. Por supuesto, es justo lo que ha dicho Rodri, con títulos ganados sobre el terreno de juego, y creo que él siente que fueron el mejor equipo sobre el campo, pero ¿quién dice que eso sea lo correcto?»

Sus comentarios llegan en un momento en el que, según se informa, una comisión independiente ha ratificado 114 de las 115 acusaciones presentadas originalmente por la liga allá por febrero de 2023.



