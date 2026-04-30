En el minuto 78, David Hancko (Atlético) tocó ligeramente el pie de Eberechi Eze (Arsenal). El árbitro Danny Makkelie señaló penalti, pero, tras consultar el VAR, lo anuló. «Es muy sencillo: es un penalti claro. Si es penalti, no sé por qué hay que recurrir al VAR, por qué hay que verlo 13 veces; eso no es un error claro», explicó Arteta en DAZN.

El penalti anulado dominó la actualidad en Inglaterra; la prensa habló de «robo» y la leyenda del Liverpool Steven Gerrard criticó en TNT Sports que los árbitros deben «tener el valor de mantener su decisión».