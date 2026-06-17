¡Esto acarrearía grandes inconvenientes! ¿Llevará a cabo Julian Nagelsmann el cambio más lógico en el once inicial de la selección alemana?

Sin embargo, el entrenador Julian Nagelsmann y el capitán Joshua Kimmich salieron en su defensa. «Se entregó al máximo, nunca me dejó solo y siempre volvía corriendo», afirmó Kimmich en la rueda de prensa del martes, y calificó de «incomprensibles» las críticas hacia Sane. El seleccionador ya lo había elogiado por su “esfuerzo” tras el partido: “Ha trabajado mucho y ha neutralizado muchas transiciones del rival; por eso hay que felicitarle”. Sin embargo, todo eso debería ser normal y ni siquiera merecer una mención: de un extremo derecho se espera más aportación ofensiva.

Los elogios desmesurados del seleccionador alemán no sorprendieron. Nagelsmann conoce bien a Sané, con quien ya trabajó en el Bayern; sabe de su talento y de lo importante que es la confianza para él, y prefiere no desmotivar al jugador con críticas públicas que podrían marginarlo en el torneo.

El pase a la siguiente ronda está casi asegurado tras la goleada a Curazao, así que Nagelsmann podría darle minutos contra Costa de Marfil y Ecuador para que recupere su mejor nivel de cara a los duelos eliminatorios.