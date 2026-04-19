Estevao Willian «lloraba en el descanso», reveló Liam Rosenior, quien teme que pueda haberse lesionado tras la derrota del Chelsea ante el Manchester United

La joven promesa vio truncada su noche tras detenerse de golpe mientras perseguía un pase en profundidad detrás de la zaga del Manchester United. Después de recibir atención médica en el campo, el extremo de 18 años señaló al banquillo que no podía seguir y se retiró cojeando directamente al túnel, dejando a los Blues sin su principal fuente de creatividad.

Tras el partido, Rosenior lo describió así: «Estaba devastado, lloraba en el descanso. Parece una lesión en el tendón de la corva». La lesión del brasileño agrava los problemas de un Chelsea que, por primera vez en más de un siglo, lleva cuatro partidos consecutivos de liga sin marcar.