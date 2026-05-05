Estevao Willian, del Chelsea, regresa al Palmeiras para recuperarse de una lesión, con el sueño de jugar el Mundial de Brasil en juego

El internacional brasileño está de baja desde el 18 de abril, cuando se lesionó en la derrota del Chelsea 1-0 ante el Manchester United.

Para recuperarse en un ambiente familiar, ESPNinforma que el joven pasará un tiempo en São Paulo usando las instalaciones del Palmeiras para agilizar su regreso.

Aunque regresa a su antiguo club, el Chelsea mantiene el control del programa médico y ha enviado a un especialista a Brasil para supervisar cada fase del tratamiento y asegurar que se sigan los protocolos del club mientras Estevao se recupera.