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Estevao Willian, del Chelsea, regresa al Palmeiras para recuperarse de una lesión, con el sueño de jugar el Mundial de Brasil en juego
El Chelsea supervisa la recuperación en São Paulo
El internacional brasileño está de baja desde el 18 de abril, cuando se lesionó en la derrota del Chelsea 1-0 ante el Manchester United.
Para recuperarse en un ambiente familiar, ESPNinforma que el joven pasará un tiempo en São Paulo usando las instalaciones del Palmeiras para agilizar su regreso.
Aunque regresa a su antiguo club, el Chelsea mantiene el control del programa médico y ha enviado a un especialista a Brasil para supervisar cada fase del tratamiento y asegurar que se sigan los protocolos del club mientras Estevao se recupera.
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La participación en el Mundial está en duda
La lesión llega en el peor momento para el joven, ya clave en el ataque de la Seleção dirigida por Ancelotti.
Antes de este contratiempo, se daba por hecho que Estevao estaría en la lista definitiva para el torneo de Norteamérica, y Ancelotti había elogiado en varias ocasiones su impacto desde el debut.
Brasil debutará en el Mundial ante Marruecos el 13 de junio, por lo que el jugador dispone de un margen de tiempo cada vez menor para recuperar la forma.
Los pentacampeones integran el Grupo C, donde también se medirán a Marruecos, Escocia y Haití en busca de su primer título mundial desde 2002.
Impacto en Stamford Bridge
Desde su fichaje del Palmeiras al Stamford Bridge el verano pasado, Estevao ha tenido una primera temporada impresionante en Inglaterra.
Ha marcado ocho goles en 36 partidos en todas las competiciones, lo que justifica la cuantiosa inversión que realizó el Chelsea para imponerse a varios rivales europeos y hacerse con sus servicios.
Su ausencia se ha notado en un Chelsea que ha perdido regularidad en las últimas semanas. El equipo médico del club trabaja con el cuerpo técnico brasileño para evitar complicaciones a largo plazo por la rotura de isquiotibiales, aunque eso le impida disputar la Copa América.
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Trayectoria internacional
El ascenso de Estevao en la escena internacional ha sido meteórico. Desde su debut con la selección absoluta de Brasil en septiembre de 2024, ha marcado cinco goles en 11 partidos. Ancelotti confía en su eficacia de cara a portería para la fase de grupos y más allá.
Ahora el extremo está en una carrera contrarreloj para llegar al Mundial, y las próximas semanas en la cantera del Palmeiras serán cruciales.