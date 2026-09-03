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Estevao se plantea salir del Chelsea en medio de la creciente «preocupación» por Xabi Alonso, mientras la joya brasileña sopesa sus opciones de cara al mercado de fichajes de enero
Estevao tiene dificultades para jugar con Alonso
Estevao está cada vez más "preocupado" por su papel en el Chelsea tras el nombramiento de Alonso, según ESPN Brasil. El delantero de 19 años se perdió el tramo final de la pasada temporada, incluido el Mundial, por una grave lesión en los isquiotibiales. Desde que se recuperó, le ha resultado difícil sumar minutos en la Premier League bajo las órdenes del técnico español.
El brasileño quedó limitado a un breve cameo de siete minutos en el primer partido liguero del Chelsea contra el Fulham. Después, se quedó en el banquillo sin jugar durante su vibrante victoria por 4-3 sobre el Brighton, y hasta ahora su única titularidad llegó en un equipo con muchas rotaciones en la Carabao Cup contra el Luton.
Con el Chelsea fuera de todas las competiciones europeas esta temporada, su calendario más reducido implica que las rotaciones serán mínimas en términos generales. Estevao teme quedarse sin sitio en una delantera de altísima competencia, ya que todo apunta a que el Chelsea jugará menos de 50 partidos este curso.
- AAP
Choques posicionales y preocupaciones físicas
El informe afirma que Estevao ha confiado a su círculo más cercano sus dudas sobre su encaje táctico en el sistema de Alonso. El ex prodigio del Palmeiras prefiere actuar por dentro en el último tercio. Sin embargo, esas posiciones ofensivas centrales están actualmente dominadas por Cole Palmer y el fichaje récord del Chelsea, Morgan Rogers.
Una vía alternativa para entrar en el once inicial sería el costado derecho, una posición que actualmente ocupa Pedro Neto. Sin embargo, se dice que Estevao se muestra muy reacio a adaptarse a ese papel específico en banda dentro de la actual configuración táctica de Alonso.
El adolescente cree que adaptarse a las exigencias del entrenador en la banda le obligaría a ganar mucho músculo. Teme que un aumento excesivo de masa muscular perjudique su agilidad natural y afecte negativamente a su estilo de juego dinámico.
Feroz competencia en ataque en Stamford Bridge
El Chelsea cuenta con una de las líneas ofensivas más temibles de la máxima categoría inglesa. Se espera de forma generalizada que el trío formado por Palmer, Rogers y Joao Pedro acapare los puestos de titular durante buena parte de la temporada.
A pesar de no haber logrado fichar al objetivo para el centro del campo Lamine Camara antes del cierre del mercado del martes, el conjunto del oeste de Londres sigue repleto de talento de élite. Esta competencia interna deja a Estevao, que llegó en una operación de 61,5 millones de euros (52 millones de libras) y suma ocho goles en 38 apariciones con el club, ante una batalla cuesta arriba para entrar con regularidad.
Mientras tanto, otros clubes siguen de cerca la situación, ya que los equipos de la máxima categoría buscan extremos. Según The Guardian, al Liverpool se le ha relacionado recientemente con un interés en el extremo brasileño, lo que sugiere que ya existe un mercado sólido en caso de que decida marcharse.
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Choque crucial del Arsenal y decisiones de enero
Aunque Estevao sigue feliz en Londres e idealmente quiere triunfar en el Chelsea, la falta de minutos con el primer equipo antes de Año Nuevo podría obligarle a tomar una decisión. Si su papel marginal persiste, una salida en invierno durante el mercado de fichajes de enero es una posibilidad muy realista.
Por ahora, la plantilla de Alonso debe centrar toda su atención en un enorme duelo de la Premier League este domingo. El Chelsea realiza el corto desplazamiento al Emirates Stadium para enfrentarse al vigente campeón, el Arsenal, donde Estevao esperará con desesperación tener protagonismo y demostrar su valía en un gran escenario.
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