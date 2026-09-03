Estevao se plantea salir del Chelsea en medio de la creciente «preocupación» por Xabi Alonso, mientras la joya brasileña sopesa sus opciones de cara al mercado de fichajes de enero

Estevao está cada vez más "preocupado" por su papel en el Chelsea tras el nombramiento de Alonso, según ESPN Brasil. El delantero de 19 años se perdió el tramo final de la pasada temporada, incluido el Mundial, por una grave lesión en los isquiotibiales. Desde que se recuperó, le ha resultado difícil sumar minutos en la Premier League bajo las órdenes del técnico español.

El brasileño quedó limitado a un breve cameo de siete minutos en el primer partido liguero del Chelsea contra el Fulham. Después, se quedó en el banquillo sin jugar durante su vibrante victoria por 4-3 sobre el Brighton, y hasta ahora su única titularidad llegó en un equipo con muchas rotaciones en la Carabao Cup contra el Luton.

Con el Chelsea fuera de todas las competiciones europeas esta temporada, su calendario más reducido implica que las rotaciones serán mínimas en términos generales. Estevao teme quedarse sin sitio en una delantera de altísima competencia, ya que todo apunta a que el Chelsea jugará menos de 50 partidos este curso.



