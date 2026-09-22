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Estevao rompe su silencio sobre las dificultades del Chelsea mientras la estrella de Brasil aborda su falta de minutos con Xabi Alonso
Un adolescente aborda la reducción de oportunidades
La vuelta de Estevao a la concentración de la selección brasileña ha estado dominada por las preguntas en torno a su limitado tiempo de juego en el Chelsea durante las primeras semanas de la temporada. El jugador de 19 años solo ha sumado 148 minutos en seis apariciones a las órdenes de Alonso, siendo titular únicamente en dos ocasiones. Ese papel secundario supone un marcado contraste con la temporada pasada, cuando tuvo una presencia mucho más regular en el oeste de Londres.
- Pro Sports Images
El extremo mantiene la concentración profesional
En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa de Brasil, el extremo se negó a alimentar cualquier polémica sobre las decisiones de selección de su nuevo entrenador en Stamford Bridge. En su lugar, Estevao subrayó su determinación de elevar su nivel de rendimiento en los entrenamientos y aprovechar cada oportunidad que se le presente.
Al responder a la feroz competencia por un puesto en la delantera del Chelsea, el exprodigio del Palmeiras insistió: «Creo que cada entrenador tiene su propia forma de jugar. Por supuesto, trabajamos todos los días, doy lo mejor de mí cada día, y eso es lo que hago.
»Tenemos jugadores de calidad en el Chelsea, así que lo que hago es centrarme en lo que puedo controlar, intento dar lo mejor de mí en los entrenamientos, cuando tengo una oportunidad intento dar lo mejor de mí, va día a día. Intento aprovechar cada oportunidad que tengo, intento controlar todo lo que puedo y lo dejo en manos de Dios, y también confío mucho en mí mismo».
Se intensifica la competencia en Stamford Bridge
La llegada de Alonso a Stamford Bridge en julio provocó un cambio notable en la jerarquía del primer equipo. Ese ajuste llega tras una productiva campaña 2025-26 a las órdenes de Enzo Maresca y Liam Rosenior, en la que el adolescente firmó ocho goles y cuatro asistencias en 36 partidos. Con contrato hasta junio de 2033, el brasileño sigue siendo considerado un valioso activo a largo plazo pese a la intensa competencia por un puesto.
- AFP
Los compromisos internacionales ofrecen una plataforma
Una nueva convocatoria internacional representa una oportunidad vital para el delantero, que suma cinco goles en 11 partidos con la selección absoluta, después de que una lesión le dejara fuera del Mundial. Brasil se enfrenta a Australia en dos amistosos el 25 y el 29 de noviembre antes de cerrar su calendario contra India el 3 de octubre. Disputar minutos con la selección debería permitir al adolescente recuperar su mejor nivel de cara a un exigente calendario con el Chelsea.
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