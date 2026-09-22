En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa de Brasil, el extremo se negó a alimentar cualquier polémica sobre las decisiones de selección de su nuevo entrenador en Stamford Bridge. En su lugar, Estevao subrayó su determinación de elevar su nivel de rendimiento en los entrenamientos y aprovechar cada oportunidad que se le presente.

Al responder a la feroz competencia por un puesto en la delantera del Chelsea, el exprodigio del Palmeiras insistió: «Creo que cada entrenador tiene su propia forma de jugar. Por supuesto, trabajamos todos los días, doy lo mejor de mí cada día, y eso es lo que hago.

»Tenemos jugadores de calidad en el Chelsea, así que lo que hago es centrarme en lo que puedo controlar, intento dar lo mejor de mí en los entrenamientos, cuando tengo una oportunidad intento dar lo mejor de mí, va día a día. Intento aprovechar cada oportunidad que tengo, intento controlar todo lo que puedo y lo dejo en manos de Dios, y también confío mucho en mí mismo».