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Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

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Estén atentos: ¿la camiseta de Messi? Maza enciende la llama del sueño argelino en el Mundial

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¿Superarán los Verdes el logro de 2014?

Con solo veinte años, Ibrahim Maza ya está donde muchos futbolistas sueñan con llegar. Pasó de las calles y las canteras de Berlín a la Liga de Campeones, y ahora se abre camino hacia el Mundial con Argelia.

Alemania seguía de cerca su progresión, pero él optó por otro rumbo: nacido de padre argelino y madre vietnamita, se formó en el Hertha Berlín y escogió representar a los Guerreros del Desierto en lugar del país donde creció.

Tras años de crecimiento constante, llega al Mundial 2026 como una de las mayores promesas de Argelia y busca confirmar en la gran cita el talento que ya brilló en Europa.

Kooora sigue su evolución en el episodio «Esperadlos», que presenta a las promesas llamadas a brillar en el torneo.

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  • La primera huella... Una aparición llamativa

    Maza llegó a la cantera del Hertha de Berlín en 2018 y permaneció allí siete años. En 2024 tomó la decisión más importante de su carrera: rechazó seguir con las selecciones juveniles de Alemania y optó por representar a Argelia.

    Aunque ya había vestido la camiseta de Alemania en las categorías sub-18, sub-19 y sub-20, anunció su mayor afinidad con sus raíces argelinas.

    Debutó en la Bundesliga en abril de 2023, ingresando como suplente en la derrota del Hertha ante el Bayern por 2-0.

    Tenía 17 años y 157 días. Cuatro meses después marcó su primer gol en Segunda, cuando el club buscaba regresar a la máxima categoría. Ese tanto no cambió el destino del equipo, pero mostró el talento que empezaba a despuntar.

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  • 12 millones de euros... una inversión en el futuro

    La temporada 2024-2025 marcó un antes y un después en la carrera de Ibrahim Maza: jugó 32 partidos en Segunda División, sumó 2572 minutos, marcó cinco goles y dio tres asistencias. Cifras que, aunque no lucen extraordinarias, bastaron para que el Bayer Leverkusen pagara unos 12 millones de euros y le ofreciera un contrato de cinco años, apostando más por su potencial que por sus logros.

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  • En la Copa Africana de Naciones... Cifras excepcionales

    Desde su debut con Argelia en octubre de 2024, Maza se ha consolidado como pieza clave para el seleccionador Vladimir Petković.

    En la Copa Africana de Naciones de 2025, en Marruecos, marcó dos goles en tres partidos y dio una asistencia decisiva, convirtiéndose en el jugador más joven de Argelia en anotar en una fase final y en el más joven en asistir en la historia del torneo. Cifras excepcionales difíciles de repetir.

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  • «El delantero joven más prometedor»

    Con el Bayer Leverkusen, Mazza jugó los ocho partidos de la Liga de Campeones 2025-2026. Destacó la victoria 2-0 sobre el Manchester City en noviembre, que le dio mayor fama en Europa.

    El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, lo definió como «uno de los delanteros jóvenes más interesantes del momento», resaltando sus habilidades técnicas, su visión de juego y su audacia en los duelos individuales.

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  • La camiseta de Messi... Una figura increíble y un sueño largamente esperado

    Hasta mayo de 2026, Maza ha jugado 15 partidos internacionales con Argelia y ha marcado dos goles. Son números aún modestos, pero Argelia confía en él para ir más allá de lo táctico y cumplir el sueño de superar los octavos de 2014 y alcanzar los cuartos.

    Días antes del debut, le preguntaron si pediría la camiseta a Lionel Messi tras enfrentar a la actual campeona. “Lo intentaré, pero primero tenemos que ganar”, respondió, mostrando su ambición.

    Ibrahim Maza, de veinte años, ha recorrido un camino que va de Berlín a Argelia, con escala en Vietnam y Leverkusen. Ahora, Norteamérica podría ser su siguiente parada para escribir el capítulo más importante de una historia aún sin clímax.

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