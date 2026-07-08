(C)Getty Images
Traducido por
«¡Este torneo está amañado!» - Mostafa Zico, estrella egipcia, explota en una entrevista en directo tras perder en el último suspiro contra Argentina en el Mundial
- Getty Images Sport
Egipto pierde el liderato en circunstancias polémicas
Los Faraones estaban a punto de dar la sorpresa del Mundial: ganaban 2-0 a los campeones con solo 11 minutos por jugar. Los goles de Yasser Ibrahim y Zico ilusionaron a Egipto, más aún tras la parada de Mostafa Shobeir a un penalti de Messi en la primera parte.
Sin embargo, el partido dio un giro radical en los últimos compases. Cristian Romero recortó distancias antes de que Messi se redimiera de su fallo desde el punto de penalti con el gol del empate en el minuto 83. La decepción fue total en el tiempo de descuento, cuando Enzo Fernández marcó de cabeza el gol de la victoria, aunque el tanto estuvo envuelto en polémica, ya que los jugadores egipcios reclamaron una revisión del VAR por una supuesta falta de Alexis Mac Allister sobre Mohamed Salah en la jugada previa.
Zico denunció en directo un «partido amañado» por televisión.
Tras el pitido final, Zico criticó con dureza el torneo y al árbitro François Letexier. El delantero, que creía haber marcado un segundo gol en la segunda parte anulado por el VAR, afirmó:
Según la BBC, Zico declaró: «El árbitro no ha sido justo. La injusticia ha sido evidente. Hemos hecho un buen trabajo, pero una ventaja de 2-0 no bastó contra Argentina. Este torneo está amañado».
Hossam Hassan duda de los «factores externos»
El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, recogió el malestar de su jugador con algo más de cautela, pero dejó entrever una conspiración. Señaló el gol anulado a Zico y la falta penal a Salah como pruebas de que los árbitros protegían a las estrellas del torneo.
«Jugamos mejor que los campeones, pero el resultado se vio afectado por factores internos y externos», afirmó. «Quizá querían mantener al campeón y a Messi en la competición. Podría decir “Mala suerte”, pero ha sido injusto».
- AFP
El seleccionador de Egipto promete boicotear el torneo
La indignación de la selección egipcia ha roto toda relación con los organizadores del torneo. Hassan se enfrentó a Letexier al final del partido y lo acusó de ser «injusto». El exdelantero prometió no volver a participar en la edición de 2026.
Hassan cerró la rueda de prensa con un tono desafiante: «Me voy a casa y no veré ningún partido más. Lo que nos pasó no fue justo. Deberían habernos pitado un penalti; nos anularon un gol y no sé por qué».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias