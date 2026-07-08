«¡Este torneo está amañado!» - Mostafa Zico, estrella egipcia, explota en una entrevista en directo tras perder en el último suspiro contra Argentina en el Mundial

Los Faraones estaban a punto de dar la sorpresa del Mundial: ganaban 2-0 a los campeones con solo 11 minutos por jugar. Los goles de Yasser Ibrahim y Zico ilusionaron a Egipto, más aún tras la parada de Mostafa Shobeir a un penalti de Messi en la primera parte.

Sin embargo, el partido dio un giro radical en los últimos compases. Cristian Romero recortó distancias antes de que Messi se redimiera de su fallo desde el punto de penalti con el gol del empate en el minuto 83. La decepción fue total en el tiempo de descuento, cuando Enzo Fernández marcó de cabeza el gol de la victoria, aunque el tanto estuvo envuelto en polémica, ya que los jugadores egipcios reclamaron una revisión del VAR por una supuesta falta de Alexis Mac Allister sobre Mohamed Salah en la jugada previa.