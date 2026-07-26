«¡Este tema está zanjado!» - El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, descarta rotundamente el fichaje de Granit Xhaka por el Chelsea

Según The Guardian, el Sunderland rechazó de inmediato una oferta de 8 millones de libras del Chelsea por Xhaka.

Xabi Alonso, recién llegado al banquillo del Chelsea, quería volver a contar con el jugador tras su etapa juntos en el Bayer Leverkusen.

Sin embargo, el Sunderland no quiere desprenderse del jugador, clave en la clasificación a la Europa League la temporada pasada. Xhaka, fichado el verano pasado, tiene contrato hasta 2028, y el club se mantiene firme pese al interés ‘blue’.



