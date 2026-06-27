Tras el partido, Taremi criticó a la FIFA por no cumplir sus promesas iniciales. Denunció la ausencia de personal logístico y de recuperación por problemas de visados y la mala organización de los desplazamientos.

«Es un Mundial desastroso; un desastre», declaró Taremi, según recoge The Athletic. «La FIFA debe resolver todos los problemas, pero no lo ha hecho desde el principio. El señor Infantino vino a nuestro vestuario tras el primer partido contra Nueva Zelanda y dijo: “Esto es solo el principio”».

No tenemos aquí a nuestro personal de logística: no tienen visado. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar desde Tijuana? Nos encanta la gente de Tijuana y México, pero, como jugadores profesionales, esto no está bien.

No es justo. Para la FIFA tal vez lo sea, pero para nosotros no. Si quieren que nos vayamos, nos vamos, pero eso no es justo. Falta personal de recuperación y logística, y seguimos quejándonos sin que nadie nos ayude».