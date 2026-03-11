El sábado, el Arsenal FC se clasificó para los cuartos de final de la FA Cup tras imponerse al Mansfield Town, equipo de tercera división. Fue la cuarta victoria consecutiva de los Gunners en competición oficial y la número 36 de la temporada (con siete empates y tres derrotas). Ningún otro club de las cinco grandes ligas europeas ha logrado más esta temporada. Bajo la dirección del entrenador Mikel Arteta, se trata de un nuevo récord para el equipo londinense.
«¿Este hombre está destruyendo el fútbol?» La controversia en torno al «terrorball» del Arsenal FC ha alcanzado una nueva dimensión
Además, el Arsenal se ha convertido en el tercer equipo, tras el Bayern de Múnich (128) y el Barcelona (110), en marcar 100 goles en todas las competiciones esta temporada. El equipo lleva 13 partidos consecutivos sin perder fuera de casa, algo que tampoco había ocurrido nunca con Arteta. Con 14 partidos sin encajar goles tras 29 jornadas de la Premier League, el Arsenal ha logrado su mejor balance defensivo en 20 años.
Y, sin embargo, el periódico sensacionalista suizo Blick titulaba recientemente: «¿Este hombre está destrozando el fútbol?». Se refería a Nicolas Jover, entrenador del Arsenal para situaciones a balón parado.
«No tienen nada de bonito», dijo recientemente Alan Pardew, que ha estado en la banda como entrenador en 318 partidos de la Premier League. Si el Arsenal ganara el título, sería el campeón «más aburrido» de la historia de la liga para el exjugador internacional Paul Scholes. Para su colega experto Chris Sutton, el «más feo». En otros sitios se lee sobre el «fútbol terrorífico» que practica el Arsenal.
Hürzeler se enfada claramente con el Arsenal
La controversia sobre la estética adecuada del estilo de juego, que en Alemania también acompaña al entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha adquirido una nueva dimensión en la isla en los últimos días. Según esto, el Arsenal no solo juega de forma poco atractiva, sino que también recurre a medios supuestamente desleales.
«Cuando el Arsenal tiene un córner y va ganando, a veces tarda más de un minuto en sacarlo. Ya no hay reglas claras sobre cuánto tiempo se puede dedicar a un córner o un saque de banda, porque nadie lo reconoce», había dicho el entrenador alemán del Brighton, Fabian Hürzeler, antes del encuentro con los Gunners la semana pasada.
Un día y 90 minutos después, los Seagulls habían perdido por un ajustado 0-1, y Hürzeler estaba muy afectado. Se quejó de que «solo un equipo intentó jugar al fútbol» y explicó: «No es fácil entrar en ritmo con un rival que solo intenta ganar tiempo. Si el árbitro lo permite todo, los jugadores prácticamente establecen sus propias reglas. En este momento, el Arsenal hace lo que quiere. Los árbitros deben establecer los límites».
El Arsenal es el equipo más lento tras los saques de esquina.
Los datos de Opta respaldan la ira de Hürzeler en ciertos aspectos. De todos los equipos de la Premier League, solo cinco tardaron más que el equipo de Arteta (30,2 segundos) en reanudar el juego tras una interrupción (Leeds, Newcastle, Crystal Palace, Brentford y Sunderland).
El Arsenal es además el quinto equipo más lento a la hora de reanudar el juego tras un saque de banda (19,6 segundos) y es, con diferencia, el que más tarda en sacar los saques de esquina: con 44,5 segundos, es 3,2 segundos más lento que el Sunderland, penúltimo en esta clasificación. El Chelsea FC, «líder» en este aspecto, tarda 13,6 segundos menos que el Arsenal en reanudar el juego tras un saque de esquina.
Contra el Brighton, las 59 demoras del Arsenal representaron algo más del 30 % del tiempo total de juego (30 minutos y 51 segundos). Esto solo se ha superado diez veces en lo que va de temporada, y para los Gunners ha sido la cifra más alta hasta la fecha.
Arteta a Hürzeler: «¡Qué sorpresa!»
En promedio, en el duelo de la semana pasada, los londinenses tardaron 31,4 segundos en volver a poner el balón en juego tras una jugada a balón parado. Eso en sí mismo no es nada sensacional: en la actual temporada de la Premier League ha habido 195 casos en los que un equipo ha tardado más tiempo en hacerlo. En tres de esos casos, el responsable fue precisamente el Brighton. Contra el Manchester City en agosto, el equipo de Hürzeler tardó una media de 38,7 segundos.
«¡Qué sorpresa!», dijo Arteta cuando se le preguntó por las declaraciones de Hürzeler tras el partido. «Si miras los partidos anteriores, encontrarás muchos comentarios de este tipo. Siempre. Creo que adoran a nuestros jugadores. Siempre hablan de nuestros jugadores. Son los más queridos de todo el país».
El entrenador se defendió de forma categórica. Los goles «más bonitos» no se celebran de forma diferente a los menos bonitos, solo que estos últimos son más «para YouTube». Su estilo «no es feo», sino que deja jugar lo que el rival ofrece y lo que promete éxito.
Fortaleza en los estándares: el Arsenal se mueve dentro de las reglas
Es interesante señalar que la IFAB (International Football Association Board), encargada de establecer las reglas del fútbol, anunció la semana pasada que introduciría nuevas medidas para mejorar el flujo del juego. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la introducción de cuentas atrás para acelerar los saques de puerta y los saques de banda. Sin embargo, no se mencionaron los saques de esquina.
En definitiva, la situación es sencilla: el Arsenal ha desarrollado una fortaleza en las jugadas a balón parado que lo distingue de todos los demás equipos. Solo en los saques de esquina ya ha marcado 16 goles, tres más que el segundo mejor equipo, lo que supone un récord.
Es difícil responder con seriedad en qué medida esta cifra se debe a retrasos en el juego antes de la ejecución o si es más bien el resultado del meticuloso trabajo del equipo de Arteta. Una interpretación más estricta de las reglas podría reducir el valor, pero el hecho es que el Arsenal simplemente se mueve dentro del reglamento.
No hace mucho, los Gunners eran considerados durante muchos años un equipo frágil que, aunque a veces jugaba bien, no ganaba títulos. Ahora, la ofensiva del Arsenal es menos vistosa, pero el equipo es más estable y mucho más difícil de desestabilizar. A los puristas puede que no les guste, pero Arteta, tras varios segundos puestos, parece haber encontrado una fórmula que funciona. Si pronto se pone fin a la sequía de títulos que dura ya 22 años, su equipo y él habrán hecho todo bien.
FC Arsenal: estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos oficiales Victorias Empates Derrotas Diferencia de goles 46 36 7 3 109:38