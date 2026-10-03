«¡Este estilo me va!» Kevin De Bruyne reacciona tras alcanzar un hito histórico en la exhibición de Bélgica

Kevin De Bruyne firmó una actuación magistral para guiar a Bélgica a una victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga A de la UEFA Nations League en Lieja. El centrocampista de 35 años abrió el marcador en el minuto 10 antes de colocar con rosca un espectacular disparo lejano en la escuadra al cumplirse la hora de partido.

El segundo tanto supuso el gol número 201 de la carrera de De Bruyne y su 40º con Bélgica.

Romelu Lukaku añadió un tercero en los últimos minutos para redondear una noche excepcional para los locales.