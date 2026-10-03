Photo News
Traducido por
«¡Este estilo me va!» Kevin De Bruyne reacciona tras alcanzar un hito histórico en la exhibición de Bélgica
De Bruyne alcanza un hito histórico en la dominante actuación de Bélgica
Kevin De Bruyne firmó una actuación magistral para guiar a Bélgica a una victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga A de la UEFA Nations League en Lieja. El centrocampista de 35 años abrió el marcador en el minuto 10 antes de colocar con rosca un espectacular disparo lejano en la escuadra al cumplirse la hora de partido.
El segundo tanto supuso el gol número 201 de la carrera de De Bruyne y su 40º con Bélgica.
Romelu Lukaku añadió un tercero en los últimos minutos para redondear una noche excepcional para los locales.
- Beautiful Sports International
El mediapunta prospera bajo el planteamiento táctico de Van Bommel
Tras el pitido final, De Bruyne expresó su total satisfacción con el actual momento de Bélgica. Ahora, jugando a nivel de clubes en el Nápoles, el veterano centrocampista destacó que el planteamiento táctico de Mark van Bommel complementa perfectamente sus virtudes.
De Bruyne subrayó que disfrutar sigue siendo el motor de su continuidad a un nivel tan alto.
«Esto es genial», declaró De Bruyne a VTM. «Ya me sentía bien, y ahora además hemos encadenado tres buenos partidos. Este estilo de fútbol me va bien. Hemos empezado bien e intentaremos seguir construyendo a partir de esto».
El capitán abraza su papel de mentor de la próxima generación de Bélgica
De Bruyne señaló que su principal objetivo sobre el terreno de juego va más allá de las estadísticas personales y pasa por marcar el camino a sus compañeros más jóvenes. Su visión y su liderazgo táctico marcaron el desarrollo del partido en el estadio Maurice Dufrasne desde el primer minuto.
Su influencia hizo que Bélgica nunca cediera el control del centro del campo.
«Intento liderar con el ejemplo para los jugadores más jóvenes, y ellos me siguen con facilidad», añadió De Bruyne. «Siento que todavía puedo aportar. Estoy disfrutando, y eso es lo principal».
- Belga
El creador que alcanza un hito fija su objetivo en las metas del Grupo A
De Bruyne y Bélgica dejan Lieja en la segunda posición del Grupo A, con seis puntos en tres partidos. El veterano capitán busca mantener su sensacional estado de forma individual mientras Bélgica persigue a la líder del grupo, Francia, en las próximas jornadas.
Turquía sigue colista sin haber sumado ningún punto.
De Bruyne aspira a seguir liderando a Bélgica con el ejemplo en su próximo compromiso internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias