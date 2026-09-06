Ndiaye no pudo ocultar su entusiasmo después de enfundarse por fin la camiseta del Manchester City para su debut oficial. El exjugador del Everton fue una figura clave en la ajustada victoria sobre el Coventry, reforzando la idea de que está listo para dar el salto al nivel de élite de la Premier League. Al reflexionar sobre la experiencia, Ndiaye no tardó en señalar que ganar en su primera aparición era el escenario ideal para su nuevo capítulo en Mánchester.

«Lo disfruté mucho. Este es el nivel en el que quiero estar», dijo Ndiaye en una entrevista después del partido. «He empezado con una victoria, así que no podía ser mejor. Se sintió genial, obviamente queríamos ganar el partido. Los últimos días han sido realmente buenos. Obviamente, ahora estoy en el City, así que estoy feliz. Feliz de que se cerrara el traspaso. Los chicos me han recibido muy bien».