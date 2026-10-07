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«¡Este equipo nunca se rinde!»: Mikel Merino reacciona después de que un doblete tardío mantenga viva la racha de España
Un revulsivo inspira una dramática remontada en Split
Mikel Merino demostró ser el gran factor diferencial para España al salir desde el banquillo en el descanso y firmar un impresionante doblete en la segunda parte en la victoria por 2-1 sobre Croacia. Introducido por el seleccionador Luis de la Fuente en lugar de Alex Baena, el centrocampista del Arsenal transformó por completo la dinámica ofensiva de España en el Stadion Poljud.
Merino marcó el gol del empate en el minuto 61 antes de firmar una exquisita volea en el 88 para completar la remontada.
La victoria amplió la notable racha de España sin perder hasta los 43 partidos y aseguró un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones.
- Sebastian Frej
Merino reflexiona sobre el ambiente hostil y la resiliencia
Hablando tras su actuación decisiva para ganar el partido, Merino reconoció la exigente prueba planteada por el conjunto local ante 32.000 apasionados aficionados croatas. «Fue un partido muy duro en un estadio muy difícil, con un ambiente increíble», declaró Merino.
«Sabíamos que venir aquí iba a ser complicado y, obviamente, con ellos marcando el primer gol y los aficionados animándoles de verdad, fue difícil».
«Pero este equipo nunca se rinde, lucha hasta el final y, por suerte para nosotros, conseguimos la victoria».
El centrocampista saborea la recompensa personal al trabajo duro
Merino subrayó que su decisiva aportación goleadora fue la culminación de un trabajo incansable entre bastidores. «Marcar goles importantes significa mucho para mí. Es una gran recompensa a mucho trabajo», explicó el español.
«A veces, esos momentos en los que trabajas duro no llegan con una recompensa, y para mí ahora está llegando en forma de goles».
«Estoy muy feliz no solo por los goles, sino también por la ayuda que estoy aportando al equipo».
- Sebastian Frej
Los campeones del mundo ponen la vista en los cuartos de final
La heroicidad de Merino en la segunda parte permitió a España mantener su impecable trayectoria al frente del Grupo A3. Tras remontar su primer resultado adverso durante un partido desde junio de 2024, el equipo de de la Fuente ya puede pensar en las eliminatorias.
España cerrará su fase de grupos en diciembre contra la República Checa.
Merino tratará de mantener su explosiva forma tanto con su club como con la selección.
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