«¡Este equipo nunca se rinde!»: Mikel Merino reacciona después de que un doblete tardío mantenga viva la racha de España

Mikel Merino demostró ser el gran factor diferencial para España al salir desde el banquillo en el descanso y firmar un impresionante doblete en la segunda parte en la victoria por 2-1 sobre Croacia. Introducido por el seleccionador Luis de la Fuente en lugar de Alex Baena, el centrocampista del Arsenal transformó por completo la dinámica ofensiva de España en el Stadion Poljud.

Merino marcó el gol del empate en el minuto 61 antes de firmar una exquisita volea en el 88 para completar la remontada.

La victoria amplió la notable racha de España sin perder hasta los 43 partidos y aseguró un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones.