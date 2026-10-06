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«Este entrenador cree que es Alex Ferguson»: Rio Ferdinand carga contra el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, por el trato «inapropiado» a Cristiano Ronaldo
Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras su frustración por el banquillo
Según se informa, la estrella del Al Nassr abandonó antes de tiempo la concentración de la selección después de una falta de comunicación durante los recientes partidos de la Nations League, lo que abrió un debate sobre el papel del veterano bajo el nuevo cuerpo técnico. La tensión alcanzó su punto álgido durante el enfrentamiento de Portugal con Noruega, cuando se indicó a Ronaldo que calentara con la expectativa de disputar la última media hora del encuentro.
Sin embargo, Jesus finalmente decidió no dar entrada al terreno de juego al jugador de 41 años, una decisión que dejó visiblemente frustrado en el banquillo al exicono del Real Madrid y la Juventus. Más tarde, el entrenador afirmó que los cambios tácticos le obligaron a actuar así, pero la explicación hizo poco por calmar la creciente ruptura entre ambos.
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Menospreciar el estatus de Jesús como entrenador
Ferdinand ha salido en defensa de su excompañero y ha cargado contra Jesus por su gestión del delantero legendario. En su pódcast Rio Presents, la leyenda del Man Utd, que compartió vestuario con Ronaldo en Old Trafford entre 2003 y 2009, hizo una valoración contundente de la situación.
"Cristiano Ronaldo fue puesto en una situación muy mala y fue tratado de una manera inapropiada. Tiene una trayectoria enorme en el fútbol. Jorge Jesus no gestionó bien a Ronaldo y eligió tratarle de esa manera, pero no encuentro ninguna explicación para ello. Este entrenador cree que es Alex Ferguson o Pep Guardiola", afirmó.
"No sé por qué se sitúa entre los grandes entrenadores. No encuentro una explicación para ello. Debería haber mostrado a Cristiano Ronaldo el respeto que merecía".
Ferdinand advierte de un posible despido
El comentarista sostuvo que la fricción entre el veterano delantero y su entrenador es consecuencia directa de una mala gestión de grupo. Al no abordar abiertamente el papel de la superestrella, Jesus ha creado un clima de incertidumbre que refleja problemas anteriores dentro del entorno portugués durante los grandes torneos. Ferdinand cree que la falta de responsabilidad pública por parte de Jesus no hace más que avivar el fuego en una plantilla que necesita estabilidad.
El exinternacional inglés no se mordió la lengua al valorar la seguridad del técnico en su puesto. «El entrenador debe pedir perdón... de lo contrario, acabará siendo despedido. Debe salir y decir: "Escuchad, juzgué mal esta situación"», afirmó.
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El papel duradero de Ronaldo
A pesar del debate en torno a la edad de Ronaldo y a su encaje táctico en el fútbol moderno, Ferdinand sigue convencido de que su excompañero todavía tiene mucho que aportar a la selección nacional. El reto, según el defensa, está en encontrar el equilibrio adecuado entre el ego del jugador y las necesidades del equipo sobre el terreno de juego.
«Creo que todavía tiene un papel que desempeñar. La cuestión es si será como titular, como un suplente importante en algunos partidos o incluso si empezará en unos y saldrá en otros. Esto es lo que hay que discutir y, después, solo será cuestión de respetar los acuerdos alcanzados. A estos entrenadores se les paga para gestionar un equipo, pero también se les paga para gestionar personas», señaló Ferdinand.
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