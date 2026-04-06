«Este día quedará grabado en mi memoria»: Cristiano Ronaldo da una lección de clase con un gesto sincero hacia el delantero brasileño tras la goleada del Al-Nassr

Durante el partido del Al-Nassr contra el Al-Najma en la Liga Profesional Saudí del viernes, el delantero brasileño Felippe Cardoso se acercó al capitán del Al-Nassr, Ronaldo, para pedirle su camiseta.

La leyenda portuguesa no se limitó a asentir con la cabeza y marcharse; se detuvo para leer con atención el nombre y el número de Cardoso en la espalda de su camiseta. Este gesto deliberado, con el que se aseguró de identificar correctamente al rival con el que se encontraría para el intercambio tras el pitido final, demostró un nivel de respeto que caló hondo en el exjugador de la Casa Pia.