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«¡Este cuenta como nueve!» - José Mourinho bromea al añadir la temporada invicta con el Benfica a su palmarés, igualando la hazaña del Arsenal
Mourinho ganó títulos de liga con el Oporto, el Chelsea, el Inter y el Real Madrid
Mourinho regresó en septiembre de 2025 al lugar donde todo comenzó para él como entrenador, tras haber tomado las riendas por primera vez en el Estádio da Luz en el año 2000. No sufrió ninguna derrota en la Primeira Liga, pero aun así el Benfica terminó la temporada en tercera posición, a ocho puntos del campeón, el Oporto.
Ya lo había logrado dos veces en el Oporto, sumó tres Premier Leagues con el Chelsea, dos Serie A consecutivas con el Inter y una Liga con el Real Madrid en 2011-12.
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El Benfica de Mourinho igualó a los «Invencibles» del Arsenal sin ganar la liga
Desde entonces ha ampliado sus triunfos nacionales y europeos, y Mourinho lo explicó a Adebayo Akinfenwa en el podcast «Beast Mode On».
Al ser preguntado por terminar invicto sin título, respondió: «Si quieres una respuesta divertida y arrogante... He ganado ocho campeonatos, pero nunca sin perder. Así que este cuenta como el noveno. No es un título, pero se siente bien.
Nunca fuimos líderes, hicimos una buena temporada. El Oporto perdió unos cuantos, pero ganó, ganó, ganó; nosotros también ganábamos, ganábamos, y en cuanto empatamos, la distancia creció. No los alcanzamos, pero la sensación de ser imbatibles… El Arsenal de los «Invincibles» 2003-04 es el referente; fue una sensación muy agradable».
Mourinho recuerda su primera victoria en la Liga de Campeones.
Mourinho ha conquistado títulos en Portugal, Inglaterra, Italia y España. Su prestigio como entrenador se disparó en el Oporto, donde forjó algunos de sus mejores recuerdos.
Sobre levantar por primera vez el emblemático trofeo de la Liga de Campeones en 2004, dijo: «La sensación fue como si hubiéramos hecho algo increíble. El hecho es que, desde entonces —2004, 2026—, ningún club portugués ha vuelto a ganar. Ningún club portugués ha vuelto a disputar una final. Ningún club portugués ha vuelto a disputar una semifinal. Eso te da una idea de la magnitud de lo que hicimos. Fue como tocar el cielo».
No te pierdas el episodio completo del podcast «Beast Mode On» con José Mourinho como invitado.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos en Spotify.
José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola en el proyecto«Jose vs Mourinho», que enfrenta dos versiones generadas por IA del entrenador para comentar cada día la Copa del Mundo durante la fase final.