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«Este club significa muchísimo para mí»: Jeremy Doku firma un nuevo contrato de cinco años con el Manchester City
Un compromiso a largo plazo en el Etihad
El internacional belga de 24 años se ha convertido en un punto focal del ataque del City desde su llegada procedente del Stade Rennais en 2023. Doku se ha consolidado rápidamente como uno de los extremos más devastadores de la Premier League, al combinar una velocidad fulgurante con brillantez técnica para convertirse en una pieza fija de una plantilla que ha dominado el panorama nacional inglés. Es la última de una serie de estrellas de primer nivel que este verano han comprometido su futuro con el proyecto del Etihad, siguiendo los pasos de Phil Foden, Josko Gvardiol y Abdukodir Khusanov.
Al reflexionar sobre su decisión de ampliar su estancia en Mánchester, Doku expresó una profunda gratitud por su trayectoria hasta ahora en el Etihad. «Me ha encantado mi etapa en el City hasta ahora, así que tener la oportunidad de quedarme más tiempo es una sensación fantástica», dijo Doku. «Este club significa muchísimo para mí: he crecido tanto como jugador como persona. Me siento asentado aquí y sé que mejoro cada día por el trabajo que hace aquí el cuerpo técnico. Es difícil explicar hasta qué punto hace este club para ayudar a los jugadores».
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Construyendo para la era Enzo Maresca
La noticia supone un enorme impulso para el club en su transición a la etapa con Maresca, quien, según se informa, está deseando construir su sistema ofensivo en torno al conjunto único de habilidades de Doku y su velocidad fulgurante. Doku expresó un entusiasmo considerable por el planteamiento táctico del italiano y por la dirección que está tomando el equipo. «Es difícil explicar hasta qué punto hace este club para ayudar a los jugadores. No lo doy por sentado y me hace mejor», explicó Doku. «Ahora que Enzo está aquí, estoy realmente ilusionado con la nueva temporada. Su estilo de fútbol es el que nos encanta, así que eso es ilusionante para los jugadores».
«Los aficionados del City también son una razón muy importante por la que he firmado este nuevo contrato. Siento su cariño y su apoyo, y significa muchísimo para mí. Quiero centrarme en darles el éxito que merecen».
Viana elogia la «calidad especial» de Doku
La renovación de contrato ha sido recibida con el mismo entusiasmo por la cúpula del club. El director de fútbol del Manchester City, Hugo Viana, que ha supervisado la evolución de la plantilla, no tardó en elogiar el crecimiento profesional del extremo y su talento natural. Viana destacó que Doku se ha convertido en una figura muy querida dentro del vestuario y, al mismo tiempo, se ha consolidado como uno de los jugadores de banda más temidos del fútbol europeo.
«Jeremy es un talento enorme cuyo progreso desde que se unió a nosotros en 2023 es evidente para todos», explicó Viana. «Tiene una dinámica especial. Tiene las características adecuadas para lo que buscamos en un extremo. Realmente aporta una cualidad especial a nuestro equipo. Jeremy también es una persona fantástica. Es alguien muy querido en todo el club. Su actitud es de primer nivel y quiere mejorar cada día. Merece este nuevo contrato y sé que seguirá mejorando en los próximos meses y años».
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Un comienzo de récord en Inglaterra
Doku ha dejado de forma constante momentos de brillantez individual que han justificado la inversión del club. Su campaña de debut fue poco menos que histórica, resaltada por una actuación legendaria contra el Bournemouth, donde se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Premier League en registrar cuatro asistencias y participar en cinco goles en un solo partido. Esa temporada disputó más de 40 encuentros, con seis goles y 11 asistencias para ayudar al City a conquistar su cuarto título de liga consecutivo.
Incluso durante la más complicada temporada 2024-25, en la que el City afrontó varios obstáculos, Doku siguió siendo una vía fiable. Cerró ese curso con ocho goles y nueve asistencias, mostrando un mayor nivel de madurez y responsabilidad defensiva. Para la campaña 2025-26, era prácticamente indispensable. En el último año del ciclo de Pep Guardiola, Doku fue clave para asegurar un doblete de copas nacionales, destacando especialmente al firmar el gol del empate y dar la asistencia del tanto de la victoria de Nico en la semifinal de la FA Cup contra el Southampton.
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