«¡Este club es una broma!» - La exestrella del Tottenham pide la destitución inmediata de Igor Tudor y tilda a Conor Gallagher de «horrible» en una sensacional diatriba en plena lucha por evitar el descenso
Los Spurs en caída libre tras la derrota ante el Palace
El club londinense alcanzó su peor marca en 50 años tras una lamentable derrota por 3-1 en casa ante el Crystal Palace el jueves, un resultado que lo deja en una precaria situación, solo un punto por encima de la zona de descenso de la Premier League, tras una racha de 11 partidos consecutivos sin ganar en la liga.
El ambiente se volvió tenso cuando los aficionados vieron cómo su equipo volvía a caer, sin encontrar el impulso necesario bajo la dirección del entrenador interino Tudor. Con la amenaza del Campeonato acechando, la presión sobre la jerarquía ha llegado a un punto crítico. Tras la derrota, el exjugador de los Spurs O'Hara descargó su ira y exigió al club el despido inmediato de Tudor.
La sensacional diatriba de O'Hara
En declaraciones a talkSPORT, O'Hara expresó su enfado diciendo: «El entrenador tiene que irse. Deshazte de él. Ha perdido tres partidos seguidos. Somos el único equipo de la Premier League que ha fichado a un nuevo entrenador para conseguir un nuevo impulso y hemos conseguido un impulso aún peor.
Sinceramente, él es un chiste, este club es un chiste, los propietarios son un chiste, los jugadores son un chiste, el fichaje es un chiste, el personal es un chiste, el entrenador es un chiste. Todo lo relacionado con este club de fútbol es una auténtica vergüenza. Sinceramente, estoy sufriendo, realmente estoy sufriendo. Duele».
«No pensé que me dolería, porque pensaba que habíamos tenido buenos momentos, que habíamos ganado la Europa League la temporada pasada. Esto es horrible. Es muy malo. Es lo peor que he sentido como aficionado del Tottenham, nunca».
Reclutamiento y Gallagher bajo fuego
O'Hara no se detuvo en el banquillo, sino que dirigió su mirada hacia la plantilla y, en concreto, hacia el internacional inglés Gallagher, supuestamente el máximo goleador del Tottenham tras su llegada procedente del Atlético de Madrid. «Este equipo es terrible. Son jugadores de segunda división. Pape Sarr es un jugador de segunda división. Conor Gallagher. Nunca sabré cómo jugó en el Atlético de Madrid. Ha estado absolutamente horrible», afirmó.
«El club de fútbol. Es increíble. Los responsables de este club de fútbol. Uno de los clubes más grandes del mundo. Y una auténtica burla. Somos una burla de club de fútbol por haber permitido que esto ocurra y los aficionados hayan tenido que aceptarlo».
Las esperanzas de supervivencia y el silencio de Tudor
El Tottenham ocupa actualmente el puesto 16 de la tabla, tras haber sufrido cinco derrotas consecutivas. La política de fichajes del club sigue siendo objeto de un intenso escrutinio, mientras se prepara para luchar con uñas y dientes por mantener su puesto en la máxima categoría en las últimas semanas de la temporada.
Tudor se mantuvo hermético sobre su futuro tras la derrota ante el Palace. Cuando se le preguntó si estaría en el banquillo para el próximo partido, se limitó a responder: «Sin comentarios sobre esa pregunta». Antes de esa pregunta, se le preguntó a Tudor si creía que la jerarquía le permitiría continuar en el cargo. «No pienso en sus intenciones, tengo mi trabajo que hacer y eso es todo», respondió.
