«¡Este club es una broma!» - La exestrella del Tottenham pide la destitución inmediata de Igor Tudor y tilda a Conor Gallagher de «horrible» en una sensacional diatriba en plena lucha por evitar el descenso

En declaraciones a talkSPORT, O'Hara expresó su enfado diciendo: «El entrenador tiene que irse. Deshazte de él. Ha perdido tres partidos seguidos. Somos el único equipo de la Premier League que ha fichado a un nuevo entrenador para conseguir un nuevo impulso y hemos conseguido un impulso aún peor.

Sinceramente, él es un chiste, este club es un chiste, los propietarios son un chiste, los jugadores son un chiste, el fichaje es un chiste, el personal es un chiste, el entrenador es un chiste. Todo lo relacionado con este club de fútbol es una auténtica vergüenza. Sinceramente, estoy sufriendo, realmente estoy sufriendo. Duele».

«No pensé que me dolería, porque pensaba que habíamos tenido buenos momentos, que habíamos ganado la Europa League la temporada pasada. Esto es horrible. Es muy malo. Es lo peor que he sentido como aficionado del Tottenham, nunca».