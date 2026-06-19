«Este chico sabe marcar goles»: el exentrenador del Leeds destaca las tres principales cualidades de Dominic Calvert-Lewin, mientras los problemas de lesiones del Everton quedan rápidamente en el olvido

El delantero inglés dejó el Everton como agente libre tras acabar su contrato. Pasó nueve años en Merseyside, donde marcó 71 goles en 273 partidos.

Entre 2018 y 2021 rondó los 40 partidos por campaña, pero solo superó los 30 en una ocasión en sus últimas cuatro temporadas. Además, apenas alcanzó la decena de goles en la Premier tras lograrlo en dos cursos consecutivos, cuando mostraba plena confianza y forma física.

En la 2025-26, Calvert-Lewin recuperó su mejor nivel: jugó 39 partidos y marcó 15 goles, 14 en la Premier.

Su aportación fue clave para que el Leeds se mantuviera en la máxima categoría en su primer año de regreso, y le valió volver a la selección inglesa cinco años después de su última aparición.