La nueva juventud de Pierre Emerick Aubametyang. El delantero gabonés ex del Milan y del Arsenal, nacido en 1989, a sus 37 años recién cumplidos ha empezado a lo grande la nueva aventura en LaLiga, con la camiseta del Deportivo de La Coruña, revelación del campeonato español, con dos victorias y tres empates como recién ascendido, en cinco partidos disputados. Cinco encuentros con un hilo conductor en común: los goles de Aumbameyang: cinco en cinco partidos, todos decisivos para el resultado final.
Traducido por
¡Este Aubameyang es devastador! 5 goles en 5 partidos con el Depor, sorpresa en LaLiga
5 goles en 5 partidos
A mediados de julio eligió firmar un contrato de dos años con los gallegos, después del final de su etapa con la camiseta del Marsella, 10 goles en 30 partidos en la temporada 2025/2026. Debutó en el empate 1-1 en casa contra el Elche, marcando de inmediato. En los siguientes partidos, el gabonés continuó su racha goleadora viendo puerta contra el Málaga, en los dos duelos de seis puntos contra el Valencia y el Villarreal, partido en el que también dio dos asistencias, y ante el Getafe, en los últimos minutos, para rescatar el empate. Un total de 5 goles, a una media de uno por partido: más de la mitad de los 9 marcados por el equipo. Solo Yamal, Mbappé, Raphinha y Camello, del Rayo Vallecano, lo han hecho mejor, con 6. No precisamente unos recién llegados.
EL RÉCORD DE IBRA
Un golpe de mercado sensacional para un noble venido a menos del fútbol español, recién asomado de nuevo a la máxima categoría, después de haber conocido también la deshonra de la tercera división española: al principio se pensó que podía ser una maniobra de marketing. Nada más lejos de la realidad, visto que Aubameyang se adueñó del récord de Zlatan Ibrahimovic, que marcó 5 goles en sus primeros cinco partidos de LaLiga, una marca que resistía desde 2009.
NO SOLO AUBA
El equipo de Antonio Hidalgo ha llevado a cabo un mercado con varios nombres de primer nivel, integrándolos con jóvenes de calidad contrastada. De la ventana estival, de hecho, han llegado Angelino desde la Roma, José Maria Gimenez desde el Atlético de Madrid, Marc Casado desde el Barcelona y Adama Traore desde el West Ham
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias